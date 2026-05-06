Trung gian Pakistan xác nhận Mỹ và Iran tiến sát thỏa thuận hòa bình

Thứ Tư, 18:12, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một nguồn tin Pakistan – quốc gia đang đóng vai trò trung gian và nắm rõ tiến trình đàm phán, Mỹ và Iran đang tiến rất gần đến việc ký kết bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nguồn tin này xác nhận các thông tin trước đó của Axios là chính xác. Theo đó, các bên hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện một thỏa thuận cuối cùng. 

“Chúng tôi sẽ sớm khép lại tiến trình này. Mục tiêu đã ở rất gần", nguồn tin Pakistan nhấn mạnh.

Theo Axios, Nhà Trắng tin rằng bản ghi nhớ có thể được chốt trong thời gian ngắn, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng chiến dịch hải quân kéo dài 3 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz.

trung gian pakistan xac nhan my va iran tien sat thoa thuan hoa binh hinh anh 1
Đàm phán hòa bình Mỹ-Iran diễn ra tại Pakistan vào tháng 4/2026. Ảnh minh họa: Reuters

Washington được cho là đang chờ phản hồi từ Tehran về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bản ghi nhớ dự kiến sẽ có một số điều khoản quan trọng bao gồm: Iran tạm ngừng làm giàu urani; Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa; đồng thời hai bên cùng tháo gỡ các hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Bản thỏa thuận 14 điểm này hiện đang được hai đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner trực tiếp thương lượng với phía Iran qua cả kênh đối thoại trực tiếp lẫn trung gian. Theo kế hoạch, bản ghi nhớ sẽ đặt dấu chấm hết cho các hành động quân sự, đồng thời thiết lập "cửa sổ" đàm phán 30 ngày để cụ thể hóa các vấn đề cốt lõi như khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz, giám sát hạt nhân và lộ trình dỡ bỏ trừng phạt kinh tế.

Trong khoảng thời gian này, các hạn chế hàng hải từ phía Iran và lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ được nới lỏng dần. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cảnh báo rằng nếu đàm phán đổ vỡ, Washington có thể nhanh chóng tái áp đặt phong tỏa hoặc nối lại hành động quân sự.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch “Dự án Tự do” (Project Freedom) – nỗ lực điều động hải quân Mỹ hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Nhà lãnh đạo Mỹ lý giải động thái này dựa trên “những tiến triển đáng kể” đạt được trong quá trình đối thoại giữa các bên. Dù vậy, chiến dịch này không đạt được mục tiêu khôi phục lưu thông, thậm chí còn làm gia tăng các đòn tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và các mục tiêu khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi không trực tiếp đề cập đến các động thái mới của Mỹ, song khẳng định Tehran vẫn kiên định theo đuổi “một thỏa thuận công bằng và toàn diện”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngoại giao khu vực trong việc ngăn chặn nguy cơ leo thang chiến sự.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Theo Reuters
