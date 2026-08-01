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Iran tuyên bố eo Hormuz không thể lưu thông

Thứ Bảy, 05:21, 01/08/2026
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VOV.VN - Iran chiều 31/8 thông báo eo Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran nêu rõ việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể, do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông, sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng.

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Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Thông báo đóng toàn bộ lưu thông qua eo Hormuz, được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ 3 của đợt giao tranh mới. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành chiều qua, nhắm vào căn cứ không quân Ahmad al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait.  

Còn tại eo biển Hormuz, IRGC thông báo đã tấn công 2 tàu chở dầu và buộc 4 tàu khác phải đổi hướng di chuyển. 2 tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua cho biết hoạt động lưu thông qua eo Hormuz trong ngày 31/7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.

Tại thời điểm trước khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát (ngày 28/2/2026), trung bình mỗi ngày có khoảng 130-140 tàu hàng đi qua eo Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng khối lượng giao dịch dầu thô toàn cầu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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