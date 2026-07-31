Iran tiếp tục tập kích căn cứ Mỹ, tố cáo Israel tấn công cảng dầu khí Ai Cập

Thông báo vừa công bố của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết mục tiêu tập kích sáng 31/7 là các cơ sở và căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, bao gồm các khu nhà chứa máy bay chiến đấu, các hệ thống liên lạc vệ tinh và các kho chứa thiết bị bên trong căn cứ không quân Ahmad al-Jaber. IRGC khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả điều mà họ gọi là hành động gây hấn của quân đội Mỹ chống lại người dân và đất nước Iran.

Một căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh bị bốc cháy trong giai đoạn xung đột Iran trước đây. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong ngày 30/7, IRGC cũng đã tập kích loạt căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ ở 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan. IRGC tuyên bố đã phá hủy nhiều tài sản và khí tài hạng nặng của quân đội Mỹ, trong đó có ít nhất 6 máy bay chiến đấu.

Liên quan một điểm nóng an ninh vừa nổi lên tại khu vực, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Israel đã thực hiện cuộc tấn công mà ông gọi là ngụy tạo nhằm vào cảng dầu khí Damietta của Ai Cập bên bờ Địa Trung Hải hôm 29/7. Trong bài viết trên mạng xã hội X sáng nay, ông Araghchi khẳng định Israel đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công cờ giả nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết của thế giới Hồi giáo và phá hoại nền hòa bình khu vực.

Chính phủ Ai Cập hôm 30/7 xác nhận một máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc, đã đánh trúng tàu chở khí của Mỹ đang neo đậu tại cảng Damietta chiều 29/7 và gây cháy dữ dội. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát cuối tháng 2/2026, cơ sở dầu khí của Ai Cập bị tập kích.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngoài cuộc đối đầu quân sự chưa xác định hồi kết giữa Mỹ và Iran, giao tranh ác liệt còn nổ ra giữa các nhóm thân Iran ở Yemen và Iraq, với các lượng vũ trang của Saudi Arabia có sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ. Trong đó, liên quân Mỹ - Saudi Arabia sáng 29/7 đã mở chiến dịch không kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của nhóm Các lực lượng Huy động nhân dân (PMF) ở miền Bắc Iraq. Đợt tập kích khiến ít nhất 20 tay súng PMF tử vong, hơn hơn 30 người bị thương và hàng chục tòa nhà bị phá hủy.

Thời sự quốc tế trưa 31/7: Iran cánh báo "trừng phạt" Mỹ, ông Trump phản ứng mạnh VOV.VN - Khi Iran tuyên bố "trừng phạt" Mỹ, Tổng thống Trump đã cảnh báo giáng đòn mạnh. Iran tuyên bố phá hủy thêm 6 máy bay Mỹ. Ngoài ra, Iran cảnh báo Síp và Bulgaria về hậu quả nếu tiếp tay Mỹ tấn công Tehran.