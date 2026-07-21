Iran tuyên bố hạ sát thêm binh sĩ Mỹ tại Jordan

Thông báo mới nhất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của lính Mỹ tại vùng Al-Rukban, Đông Bắc Jordan. Đòn tập kích đã khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Iran tuyên bố tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả quân đội Mỹ, chính quyền Jordan cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Jordan cho biết hệ thống phòng không nước này vừa đánh chặn thành công 5 máy bay không của Iran xâm nhập.

Ngoài việc nhắm mục tiêu vào căn cứ Mỹ ở Jordan, IRGC cũng tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công tăng cường nhằm vào Kuwait và Bahrain, hai quốc gia vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, đòn tập kích mới nhất vào Bahrain nhắm đến căn cứ Sheikh Isa và trụ sở của tập đoàn Amazon. Tại Kuwait, trong số các mục tiêu vừa bị tập kích có trạm phát điện Al Zour – cơ sở cung cấp điện năng cho các đơn vị của Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được các bên liên quan xác nhận.

Về tình hình eo biển Hormuz, Cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) trưa nay cho biết có một tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định, tại vị trí cách thành phố Limah của Oman chỉ khoảng 13km về phía Đông. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập.

Báo cáo được công bố chỉ ít giờ sau khi IRGC thông báo có 2 tàu dầu gặp sự cố và bốc cháy tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định các tàu gặp nạn do đã phớt lờ cảnh báo của Iran và đi vào luồng không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định.

Về lượng tàu thuyền đã lưu thông, dữ liệu do hãng Kpler công bố hôm nay cho biết trong ngày 20/7, chỉ có 4 tàu đi qua eo Hormuz, giảm mạnh từ con số 7 tàu hôm 19/7 và chỉ bằng khoảng 1/3 trung bình của tuần trước. Cả 4 phương tiện đều di chuyển gần bờ biển Iran, tức theo luồng lưu thông do Tehran chỉ định.

Đây là một trong những ngày có lượng tàu lưu thông qua eo Hormuz thấp nhất trong tháng 7. Nguyên nhân là do căng thẳng gia tăng trở lại và ngày càng leo thang phức tạp hơn giữa các lực lượng Mỹ và Iran.