Thời sự quốc tế trưa 21/7: Iran tuyên bố “chiến tranh tổng lực” với Mỹ

Iran thông báo 2 tàu dầu bị cháy tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có 2 tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là do đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.