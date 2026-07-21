Thời sự quốc tế trưa 21/7: Iran tuyên bố “chiến tranh tổng lực” với Mỹ

Xem thêm: Ông Trump sắp quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran?
VOV.VN - Căn cứ Mỹ tại Jordan bị tập kích bằng 3 quả tên lửa trong 24 giờ, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng và một quân nhân mất tích. Lầu Năm Góc xác nhận 2 quân nhân thiệt mạng là Trung úy Tyler J. Feehan, quê ở bang Hawaii, và binh nhì Isabella Gonzales, quê ở bang Texas.
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VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có 2 tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là do đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có 2 tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là do đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
VOV.VN - Dù cùng với việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, cả Mỹ và Iran tối qua tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa tấn công quốc gia A rập có đặt căn cứ Mỹ.
VOV.VN - Dù cùng với việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, cả Mỹ và Iran tối qua tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau. Quân đội Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran, trong khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa tấn công quốc gia A rập có đặt căn cứ Mỹ.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, Iran tuyên bố dạy cho Mỹ “bài học nhớ đời”; Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo đi lại toàn cầu; Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng ở Đông Bắc Tây Ban Nha.
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng, Iran tuyên bố dạy cho Mỹ “bài học nhớ đời”; Bộ Ngoại giao Mỹ ra cảnh báo đi lại toàn cầu; Cháy lớn thiêu rụi hơn 15.000 hecta rừng ở Đông Bắc Tây Ban Nha.