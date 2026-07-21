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Thời sự quốc tế trưa 21/7: Iran tuyên bố “chiến tranh tổng lực” với Mỹ

Thứ Ba, 14:50, 21/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran đang tiến hành "cuộc chiến tổng lực" với Mỹ, sau khi Washington tăng cường không kích khắp nước này.

Xem thêm: Ông Trump sắp quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran?

PV/VOV.VN
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