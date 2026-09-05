Iran tuyên bố khôi phục nhiều cơ sở dầu khí

Thông báo khôi phục nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt, được Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad công bố tối qua, trên trang web của Bộ này. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở bị hư hại cũng như đã được khôi phục, không được đề cập. Công suất hiện hành mà các cơ sở lọc dầu và khí đốt tạo ra, cũng không được nhắc đến.

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad (Ảnh: Mohsen Paknejad / Telegram)

Trước đó, Bộ Dầu mỏ Iran cáo buộc Mỹ và Israel đã tấn công gây hư hại nhiều cơ sở lọc dầu và khí đốt của nước này. Trong đó, chỉ riêng khu vực đảo Kharg - nơi chiếm 90% tổng lượng xuất khẩu dầu của Iran đã bị tấn công tới 550 lần.

Về tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Iran hôm qua xác nhận các lượng vũ trang nước này đã tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho 4 căn cứ Mỹ tại 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain trong hai ngày 2-3/9. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cảm tử mang thuốc nổ. Chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích thù địch của Mỹ vào Iran tối 1/9 khiến 18 người chết và khoảng 140 người bị thương. Trước đó, một số phương tiện truyền thông Iran và khu vực khẳng định, mục tiêu trả đũa của Iran còn có cả các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan và Iraq.

Liên quan nỗ lực hòa giải quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua tuyên bố rằng Ankara vẫn đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay giữa Mỹ và Iran. Phát ngôn được Tổng thống Erdogan đưa ra trong cuộc điện đàm cùng Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ông Erdogan khẳng định ngay từ khi xung đột bắt đầu bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ đã tự định vị mình là bên hỗ trợ đối thoại để giúp hai bên chấm dứt giao tranh. Hiện tại, Ankara vẫn đang tích cực liên lạc với cả Washington và Iran, cũng như các bên liên quan khác tại khu vực, để triển khai sứ mệnh hòa bình này.