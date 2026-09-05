Tổng thống Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Phát biểu với báo giới chiều 4/9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi cách chính quyền của ông xử lý các cuộc xung đột ở nước ngoài và tuyên bố đã kiểm soát Venezuela và về cơ bản đã kiểm soát Iran.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Trump dẫn các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại khu vực, trong đó đề cập một cuộc tấn công nhằm phá hủy hệ thống radar của Iran. Tổng thống Mỹ đồng thời bác bỏ những chỉ trích đối với cách chính quyền xử lý cuộc xung đột. Khẳng định, điều quan trọng nhất là trên thực tế Mỹ đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cảnh báo chiến dịch quân sự của Mỹ có thể chưa kết thúc. Khi được hỏi về cơ sở hạt nhân tại Núi Pickaxe, ông cho biết Mỹ có thể tấn công địa điểm này “rất sớm”.

Núi Pickaxe nằm gần tổ hợp làm giàu uranium Natanz của Iran, vốn đã bị hư hại nặng trong các cuộc tấn công trước đó. Khu vực này được cho có hai hệ thống đường hầm được xây dựng sâu bên trong núi và là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ và Israel từ lâu theo dõi hoạt động xây dựng tại khu vực này do lo ngại Iran có thể sử dụng hệ thống đường hầm để bảo vệ các thiết bị và hoạt động hạt nhân khỏi các cuộc không kích. Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về Núi Pickaxe. Hồi tháng 7, ông tuyên bố Mỹ sẽ hành động nếu phát hiện Tehran tiếp tục các hoạt động hạt nhân tại đây.