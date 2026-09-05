English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Thứ Bảy, 05:23, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/9 tuyên bố Mỹ đã đạt được những thành công lớn trong các chiến dịch tại Iran và Venezuela, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran.

Phát biểu với báo giới chiều 4/9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi cách chính quyền của ông xử lý các cuộc xung đột ở nước ngoài và tuyên bố đã kiểm soát Venezuela và về cơ bản đã kiểm soát Iran.

tong thong trump canh bao co the tiep tuc tan cong co so hat nhan iran hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ông Trump dẫn các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại khu vực, trong đó đề cập một cuộc tấn công nhằm phá hủy hệ thống radar của Iran. Tổng thống Mỹ đồng thời bác bỏ những chỉ trích đối với cách chính quyền xử lý cuộc xung đột. Khẳng định, điều quan trọng nhất là trên thực tế Mỹ đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cảnh báo chiến dịch quân sự của Mỹ có thể chưa kết thúc. Khi được hỏi về cơ sở hạt nhân tại Núi Pickaxe, ông cho biết Mỹ có thể tấn công địa điểm này “rất sớm”.

Núi Pickaxe nằm gần tổ hợp làm giàu uranium Natanz của Iran, vốn đã bị hư hại nặng trong các cuộc tấn công trước đó. Khu vực này được cho có hai hệ thống đường hầm được xây dựng sâu bên trong núi và là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất liên quan tới chương trình hạt nhân Iran.

Mỹ và Israel từ lâu theo dõi hoạt động xây dựng tại khu vực này do lo ngại Iran có thể sử dụng hệ thống đường hầm để bảo vệ các thiết bị và hoạt động hạt nhân khỏi các cuộc không kích. Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về Núi Pickaxe. Hồi tháng 7, ông tuyên bố Mỹ sẽ hành động nếu phát hiện Tehran tiếp tục các hoạt động hạt nhân tại đây.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz
Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Oman được cho là đã bác đề xuất của Iran về phối hợp thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Oman được cho là đã bác đề xuất của Iran về phối hợp thu phí dịch vụ đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran
Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Mỹ đang kết hợp sức ép kinh tế với khả năng tập kích Iran theo từng đợt, nhưng chiến lược “không chiến tranh, không hòa bình” đặt ra câu hỏi liệu Washington có thể kiểm soát nguy cơ leo thang và duy trì sức ép trong bao lâu.

Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran

Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran

VOV.VN - Mỹ đang kết hợp sức ép kinh tế với khả năng tập kích Iran theo từng đợt, nhưng chiến lược “không chiến tranh, không hòa bình” đặt ra câu hỏi liệu Washington có thể kiểm soát nguy cơ leo thang và duy trì sức ép trong bao lâu.

Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh
Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3/9 cho rằng giao tranh giữa Mỹ và Iran hiện không phải là một cuộc chiến, đồng thời từ chối đưa ra mốc thời gian cho việc chấm dứt xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh

Phó Tổng thống Mỹ Vance: Xung đột Mỹ - Iran không phải chiến tranh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3/9 cho rằng giao tranh giữa Mỹ và Iran hiện không phải là một cuộc chiến, đồng thời từ chối đưa ra mốc thời gian cho việc chấm dứt xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ