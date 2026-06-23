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Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz

Thứ Ba, 18:43, 23/06/2026
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VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23/6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.

Thông báo trên Telegram sau chuyến đi của phái đoàn Iran đến Muscat, ông Ghalibaf nói: “Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz, với nhiều chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong một tuyên bố chung sắp được công bố”.

Trước đó, Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi cho biết ông và Ghalibaf đã có “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về Biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ gần đây, đặc biệt là đoạn về eo biển Hormuz”.

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Eo biển Hormuz nhìn từ Musandam (Ảnh: Reuters)

Ông Albusaidi viết: “Chúng tôi khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền đi lại an toàn không mất phí”.

Các công ty vận tải biển hiện vẫn thận trọng về việc cho tàu của họ đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các tín hiệu trái chiều về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và sự hiện diện dày đặc của thủy lôi tại vùng biển này.

Theo số liệu thống kê, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz đã tăng đều đặn nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Sự gia tăng này diễn ra khi Iran và Mỹ nhất trí thiết lập đường dây nóng cho eo biển để “ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm” với các quốc gia khi tàu thuyền đi qua điểm nghẽn này, theo lời nhà đàm phán hàng đầu của Iran.

Phan Tùng/VOV.VN
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