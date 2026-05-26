Nổ lớn tại vịnh Ba Tư khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa về đích

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, nhiều tiếng nổ lớn đồng loạt được ghi nhận tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư và hai đảo Sirik và Jask ở gần vịnh Oman trong đêm 25/5. Cả 3 các địa điểm đều nằm sát eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được làm rõ.

Đây là lần thứ 2 trong ngày 25/5, hãng tin Fars đưa tin về hoạt động quân sự đáng ngờ trên vịnh Ba Tư. Trước đó, hồi tối qua, nguồn tin cũng thông báo hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt và bắn hạ một máy bay không người lái thù địch trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan cũng chưa được công bố.

Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, là một trong những trọng tâm trong các cuộc hòa đàm về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ-Iran. Theo truyền hình tiếng A rập Al Abrabiya, dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên đang tiến tới, tập trung vào 3 nhóm vấn đề, gồm: cơ chế và lộ trình giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz như thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra; từng bước nới lỏng và dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. Các cuộc thảo luận về giải pháp dài hạn cho chương trình hạt nhân Iran, sẽ được tiến hành trong thời gian triển khai thỏa thuận tạm thời.

Trong khi đó, đài CNN đưa tin các cuộc thảo luận của phái đoàn cấp cao Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu tại Doha, Qatar, chủ yếu tập trung vào vấn đề eo Hormuz và việc xử lý số urani làm giàu ở cấp độ cao của Iran, bên cạnh vấn đề giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran.

Phái đoàn cấp cao Iran đến Doha tối qua, trong một động thái không được thông báo trước. Chuyến đi được tiến hành chỉ hơn một ngày sau khi loạt quan chức cấp cao Pakistan và Qatar, đồng loạt tới Tehran để thảo luận với chức Iran về khung thỏa thuận kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran.

Đánh giá về triển vọng đàm phán liên quan, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống tướng Asim Munir tối qua cho rằng hai bên đang tiến gần đến thỏa thuận. Thống tướng Munir đến Tehran cuối tuần qua và đã có nhiều cuộc thảo luận quan trọng với các nhà lãnh đạo Iran tại Tehran về tiến trình hòa đàm. Hiện tại, ông Munir đang có mặt ở Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif đến Trung Quốc.

Theo truyền thông khu vực, các vấn đề liên quan cuộc chiến Iran, cũng là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại Bắc Kinh, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, kết quả thảo luận liên quan, chưa được công bố.