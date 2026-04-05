Ông Trump xác nhận giải cứu được phi công F-15 trong lãnh thổ Iran

Theo ông Trump, phi công gặp nạn đã bị thương nhưng sẽ sớm phục hồi. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chiến dịch này diễn ra sau khi một phi công khác được giải cứu thành công trước đó. Nhà Trắng không công bố thông tin về vụ giải cứu đầu tiên nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo.

Mảnh vỡ được cho là của tiêm kích F-15E rơi tại Iran hôm 3/4. Ảnh: PressTV

Ông Trump khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ hai phi công được giải cứu riêng biệt ở khu vực nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, nhấn mạnh cam kết “không bao giờ bỏ lại một quân nhân Mỹ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng chiến dịch này thể hiện “sự vượt trội trên không” của Washington, song không đề cập chi tiết việc tiêm kích F-15 bị phía Iran bắn hạ.

Trong thông điệp đăng tải nhân dịp lễ phục sinh, ông Trump kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và bày tỏ tự hào về năng lực của quân đội, đồng thời gửi lời chúc mừng lễ tới toàn thể người dân.

Truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời các quan chức giấu tên nước này xác nhận một tiêm kích F-15E đã bị Iran bắn rơi, hai phi công phải nhảy dù trên lãnh thổ đối phương. Quân đội Mỹ đã mở chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các phi công này.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, các chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn (CSAR) quy mô lớn như trên thường được triển khai khi máy bay bị bắn hạ hoặc gặp sự cố trong khu vực tác chiến nguy hiểm. Đây là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của quân đội Mỹ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa không quân, lực lượng đặc nhiệm và các hệ thống trinh sát hiện đại nhằm đảm bảo vừa giải cứu thành công, vừa hạn chế tối đa rủi ro.