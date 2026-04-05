Ông Trump xác nhận giải cứu được phi công F-15 trong lãnh thổ Iran

Chủ Nhật, 12:05, 05/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi công mất tích có sự tham gia của “hàng chục máy bay”, được trang bị hỏa lực mạnh.

Theo ông Trump, phi công gặp nạn đã bị thương nhưng sẽ sớm phục hồi. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chiến dịch này diễn ra sau khi một phi công khác được giải cứu thành công trước đó. Nhà Trắng không công bố thông tin về vụ giải cứu đầu tiên nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo.

Ong trump xac nhan giai cuu duoc phi cong f-15 trong lanh tho iran hinh anh 1
Mảnh vỡ được cho là của tiêm kích F-15E rơi tại Iran hôm 3/4. Ảnh: PressTV

Ông Trump khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự Mỹ hai phi công được giải cứu riêng biệt ở khu vực nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, nhấn mạnh cam kết “không bao giờ bỏ lại một quân nhân Mỹ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng chiến dịch này thể hiện “sự vượt trội trên không” của Washington, song không đề cập chi tiết việc tiêm kích F-15 bị phía Iran bắn hạ.

Trong thông điệp đăng tải nhân dịp lễ phục sinh, ông Trump kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết và bày tỏ tự hào về năng lực của quân đội, đồng thời gửi lời chúc mừng lễ tới toàn thể người dân.

Truyền thông Mỹ trước đó dẫn lời các quan chức giấu tên nước này xác nhận một tiêm kích F-15E đã bị Iran bắn rơi, hai phi công phải nhảy dù trên lãnh thổ đối phương. Quân đội Mỹ đã mở chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các phi công này.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, các chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn (CSAR) quy mô lớn như trên thường được triển khai khi máy bay bị bắn hạ hoặc gặp sự cố trong khu vực tác chiến nguy hiểm. Đây là một trong những nhiệm vụ phức tạp nhất của quân đội Mỹ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa không quân, lực lượng đặc nhiệm và các hệ thống trinh sát hiện đại nhằm đảm bảo vừa giải cứu thành công, vừa hạn chế tối đa rủi ro.

Hồng Anh/VOV.VN
Tag: Mỹ rơi máy bay Iran bắn hạ máy bay Mỹ giải cứu phi công Iran bắn hạ tiêm kích F-15E
Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran
Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

Mỹ cứu phi công thứ 2 của máy bay F-15E sau cuộc đấu súng dữ dội với Iran

VOV.VN - Viên phi công thứ 2 của máy bay Mỹ F-15E (bị bắn rơi trên bầu trời Iran) đã được tìm thấy và đang được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm sau một cuộc đấu súng với lực lượng địa phương.

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ
Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ Iran bắn hạ máy bay Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc một máy bay chiến đấu bị bắn hạ sẽ không làm thay đổi tiến trình đàm phán với Iran, trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang và tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng
Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

VOV.VN - Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay Mỹ, căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng

VOV.VN - Một máy bay cường kích A-10 của Mỹ bị trúng hỏa lực từ Iran buộc phi công phải nhảy dù, đánh dấu diễn biến leo thang mới trong xung đột đang lan rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát
Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp gặp nạn, trong đó có một tiêm kích bị bắn rơi ngay trên không phận Iran, kéo theo chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đầy rủi ro. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố vẫn duy trì đàm phán, nhưng Iran lại từ chối đề xuất ngừng bắn.

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

Mỹ liên tiếp mất máy bay, xung đột với Iran leo thang ngoài kiểm soát

VOV.VN - Chỉ trong vòng 24 giờ, hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp gặp nạn, trong đó có một tiêm kích bị bắn rơi ngay trên không phận Iran, kéo theo chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đầy rủi ro. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố vẫn duy trì đàm phán, nhưng Iran lại từ chối đề xuất ngừng bắn.

