Iran tuyên bố tấn công 3 tàu khu trục Mỹ

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, hải quân nước này đã khai hỏa tấn công 3 tàu khu trục Mỹ tại khu vực eo Hormuz ngày 7/5. Nguồn tin khẳng định các chiến hạm Mỹ đã trúng hỏa lực, bị hư hại và buộc phải rút lui về phía vịnh Oman. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh chỉ huy chiến dịch hợp nhất Khatam Al Anbiya của Iran cũng khẳng định hải quân Iran đã phóng tên lửa tấn công các tàu chiến Mỹ định tiến vào eo Hormuz. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành vi thù địch của tàu chiến Mỹ nhằm vào Iran.

Trước đó, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin đã xảy ra giao tranh trên đảo Qeshm tại vịnh Ba Tư và cảng Bandar Abbas ở phía Nam nước này đã bị tập kích. Tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch trong đêm 7/5.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8/4, truyền thông và giới chức Iran đồng loạt xác nhận xảy ra đụng độ quân sự với lực lượng Mỹ. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông khu vực dẫn một nguồn tin Mỹ đêm qua xác nhận lực lượng Mỹ đã tập kích cảng trên đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của Iran hôm 7/5. Mặc dù vậy, nguồn tin khẳng định điều này không đồng nghĩa chiến tranh đã bùng phát trở lại, hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran hết hiệu lực.