  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tuyên bố tấn công 3 tàu khu trục Mỹ

Thứ Sáu, 07:30, 08/05/2026
VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại khi liên tiếp xuất hiện thông tin về các cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Iran và Mỹ trên vịnh Ba Tư. Trong đó, truyền thông Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này đã phóng tên lửa và gây thiệt hại cho 3 tàu khu trục Mỹ gần eo Hormuz.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, hải quân nước này đã khai hỏa tấn công 3 tàu khu trục Mỹ tại khu vực eo Hormuz ngày 7/5. Nguồn tin khẳng định các chiến hạm Mỹ đã trúng hỏa lực, bị hư hại và buộc phải rút lui về phía vịnh Oman. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh chỉ huy chiến dịch hợp nhất Khatam Al Anbiya của Iran cũng khẳng định hải quân Iran đã phóng tên lửa tấn công các tàu chiến Mỹ định tiến vào eo Hormuz. Đòn tấn công nhằm đáp trả hành vi thù địch của tàu chiến Mỹ nhằm vào Iran.  

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin đã xảy ra giao tranh trên đảo Qeshm tại vịnh Ba Tư và cảng Bandar Abbas ở phía Nam nước này đã bị tập kích. Tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran, hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu thù địch trong đêm 7/5.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8/4, truyền thông và giới chức Iran đồng loạt xác nhận xảy ra đụng độ quân sự với lực lượng Mỹ. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra tuyên bố chính thức liên quan. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông khu vực dẫn một nguồn tin Mỹ đêm qua xác nhận lực lượng Mỹ đã tập kích cảng trên đảo Qeshm và cảng Bandar Abbas của Iran hôm 7/5. Mặc dù vậy, nguồn tin khẳng định điều này không đồng nghĩa chiến tranh đã bùng phát trở lại, hay lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran hết hiệu lực.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ông Trump cảnh báo đáp trả "mạnh mẽ và dữ dội" nếu Iran không sớm đạt thỏa thuận

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

VOV.VN - Ông Trump hôm 8/5 tuyên bố các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục Hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả “mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều” nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

