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Mỹ tấn công tàu chở dầu, Iran cảnh báo đáp trả

Thứ Tư, 06:14, 09/09/2026
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VOV.VN - Iran đêm 8/9 cáo buộc quân đội Mỹ tại khu vực đã tấn công một tàu chở dầu của nước này. Vụ việc không gây thương vong, nhưng được nhận định có thể châm ngòi cho một màn đối đầu hỏa lực mới giữa Washington và Tehran trong những giờ tới.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một tàu chở dầu cỡ nhỏ của nước này đã bị trúng tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ven bờ đảo Kharg – trung tâm dầu mỏ của Tehran trên vịnh Ba Tư, hồi đêm qua. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và đòn tập kích không gây thương vong.

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Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran. Ảnh: Reuters

Trước đó, một số nguồn tin Iran và khu vực ghi nhận xảy ra nổ lớn tại một số địa điểm trên vịnh Ba Tư, trong đó có đảo Kharg. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định.  

Đây là lần thứ 2 trong tháng 9, quân đội Mỹ bị cáo buộc tấn công tàu dầu của Iran. Trước đó, chiều 5/9, lực lượng Mỹ cũng đã tập kích và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khi đó tuyên bố đòn tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tấn công 2 chiến hạm của Mỹ trong khu vực.

Phát biểu trên truyền hình Iran tối qua, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Ali Abdollahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực, nếu tàu dầu Iran bị tập kích. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tuyên bố này của Tham mưu trưởng quân đội Iran, được đưa ra trước hay sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tấn công tàu dầu Iran gần đảo Kharg.   

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối qua thông báo đã bắt giữ một tàu không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. IRGC khẳng định chiếc tàu không người lái vừa bị bắt giữ, là một phương tiện thông minh và tối tân của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, chủng loại và thông tin chi tiết về chiếc tàu, chưa được công bố.

Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Bá Thi/VOV-Cairo
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