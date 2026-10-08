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Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz

Thứ Năm, 09:58, 08/10/2026
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VOV.VN - Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, dự kiến sẽ sớm thông báo tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền.

 

Ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn dành cho tàu thuyền đi vào và ra khỏi eo biển Hormuz.

iran va oman dat thoa thuan ve tuyen hang hai an toan qua eo bien hormuz hinh anh 1
Oman bác đề xuất cùng Iran thu phí tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ông Baghaei xác nhận các cuộc tham vấn giữa Iran và Oman đã diễn ra thành công, giúp hai bên thống nhất vị trí cụ thể của những tuyến đường biển được xác định là an toàn cho hoạt động hàng hải.

“Những cuộc tham vấn giữa Tehran và Muscat đã đạt kết quả tích cực. Hai bên đã thống nhất tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn”, ông Baghaei cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng xác nhận hai nước đã đạt được sự đồng thuận về quy trình thông báo thỏa thuận tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền.

“Iran và Oman đã thống nhất cách thức thông báo về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz tới cơ quan quốc tế liên quan. Bước đi này sẽ được thực hiện trong thời gian tới”, ông Baghaei nhấn mạnh.

Thông báo mới nhất đánh dấu bước tiến trong quá trình phối hợp giữa Iran và Oman nhằm từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và các tuyến hàng hải quốc tế. Trước khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2 năm nay, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu đi qua tuyến đường này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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