Số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo Hormuz cao kỷ lục

Cụ thể, theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Hàng hải chung do Hải quân Mỹ chỉ huy (JMIC), trong tuần từ 28/9-5/10, có ít nhất 12 vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thô, khí hóa lỏng hoặc dầu thành phẩm, tại eo biển Hormuz. Đây là số vụ tấn công tàu dầu cao nhất theo tuần được ghi nhận tại eo biển Hormuz, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.

JMIC khẳng định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là bên thực hiện các cuộc tập kích. Động thái cho thấy Iran vẫn quyết tâm duy trì sự hiện diện tại eo biển Hormuz cũng như gây áp lực lên hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua tuyến hàng hải này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP​​

Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố liên quan hôm qua, Cố vấn cấp cao của IRGC, ông Mohammadreza Naqdi cảnh báo tất cả các tuyến lưu thông qua eo Hormuz mà không phải do Iran chỉ định, đều là phi pháp. Vì vậy, Tehran sẽ sớm khóa chặt các tuyến di chuyển này.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Iran đã phong tỏa vùng biển này từ cuối tháng 2/2026, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào nước này. Trong hơn 7 tháng qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhiều lần tuyên bố đã tập kích tàu không tuân thủ hướng dẫn khi đi qua eo Hormuz, trong đó có nhiều tàu chở dầu. Động thái của Tehran khiến lượng tàu đi qua eo Hormuz suy giảm mạnh, có thời điểm chỉ dưới 10 tàu mỗi ngày, chưa bằng 10% lưu lượng giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát.