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Tàu hàng bị tấn công tại eo Hormuz khiến 11 thủy thủ Ấn Độ bị thương

Thứ Ba, 23:02, 06/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 12 thủy thủ, trong đó có 11 công dân Ấn Độ, đã bị thương trong vụ tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định hồi sáng nay tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược của thế giới.

Theo các nguồn tin, phương tiện bị tập kích là tàu thương mại MT On Peace, mang cờ Panama. Tại thời điểm bị tấn công, trên tàu có 19 thủy thủ, trong đó có 17 người Ấn Độ. Những người bị thương đã được giới chức Oman hỗ trợ sơ tán khỏi tàu và điều trị tại cơ sở y tế ở Khasab, Oman. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng cũng như bên thực hiện cuộc tấn công, chưa được xác định.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: AP​​

Trong một tuyên bố chiều nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc tàu thương mại tiếp tục trở thành mục tiêu tập kích ở eo biển Hormuz. New Delhi kêu gọi các bên liên quan lập tức hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an toàn của tàu thuyền đi qua vùng biển này.    

Liên quan tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al-Hashmi chiều nay cho biết cả Washington và Tehran vẫn đang tham gia các cuộc đối thoại về chấm dứt chiến tranh. Trong một tuyên bố với báo giới từ Doha, ông Ibrahim Al-Hashmi khẳng định Mỹ và Iran vẫn đang trao đổi thông điệp qua lại, thông qua Qatar cùng một số đối tác khu vực. Doha cam kết sẽ cùng các bên nỗ lực hết sức để đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột hiện nay thông qua đàm phán. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran, không được đề cập.

Bá Thi/VOV-Cairo
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