Truyền hình nhà nước Iran xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã thiệt mạng, sau khi trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích của Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi vụ việc là “một vụ ám sát bất công”.

Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib. Ảnh: Iranintl

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào ông Khatib trong đòn không kích diễn ra đêm 17/3. “Cường độ không kích vào Iran đang gia tăng. Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib đã bị loại bỏ trong đêm qua”, ông Katz tuyên bố.

Ông Katz cũng cho biết ông cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành các chiến dịch nhằm vào bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Iran mà không cần xin thêm phê chuẩn.

Cuộc tấn công nhằm vào ông Khatib diễn ra chỉ một ngày sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng dân quân Basij Gholamreza Soleimani trong các đợt không kích trước đó một ngày.

Israel gần đây gia tăng chiến dịch tấn công nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân sự Iran trong bối cảnh xung đột giữa hai bên bước sang tuần thứ ba.

Ông Esmaeil Khatib giữ chức Bộ trưởng Tình báo Iran từ tháng 8/2021, phụ trách giám sát các hoạt động tình báo quy mô lớn của nước này cả trong và ngoài nước. Năm 2022, ông cũng bị Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan đến các cáo buộc về hoạt động mạng nhằm vào Mỹ và các đồng minh.