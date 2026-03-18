Thụy Điển lên tiếng vụ Iran xử tử công dân “làm gián điệp cho Israel”

Thứ Tư, 22:07, 18/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard ngày 18/3 cho biết Iran đã hành quyết một công dân Thụy Điển với cáo buộc “làm gián điệp cho Israel”, đồng thời chỉ trích quy trình xét xử không bảo đảm pháp lý.

Trong thông cáo, bà Maria Malmer Stenergard cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng quy trình pháp lý dẫn đến việc hành quyết công dân Thụy Điển này không bảo đảm tính pháp quyền”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 23/2/2026. Ảnh: Reuters

Phía Thụy Điển không nêu tên công dân trong tuyên bố. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran cho biết người này là Kourosh Keyvani, bị bắt giữ từ năm ngoái và bị cáo buộc “hợp tác tình báo và hoạt động gián điệp vì lợi ích của chính phủ Israel”.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo đã triệu Đại sứ Iran tại Stockholm để “phản đối mạnh mẽ”.

Kể từ khi ông Keyvani bị bắt vào tháng 6/2025, Stockholm đã nhiều lần nêu vấn đề này với phía Iran ở các cấp độ khác nhau. “Trong các cuộc tiếp xúc, chúng tôi nhấn mạnh kỳ vọng công dân của mình sẽ được xét xử công bằng và không bị tuyên án tử hình”, bà Stenergard cho biết.

Ông Keyvani mang hai quốc tịch Thụy Điển và Iran, bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025. Người đàn ông này được cho là đã nhiều lần gặp các đặc vụ từ cơ quan tình báo Mossad của Israel và được huấn luyện ở “6 quốc gia châu Âu cũng như tại Tel Aviv”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Qatar lên án Israel tập kích mỏ khí lớn nhất của Iran
Qatar lên án Israel tập kích mỏ khí lớn nhất của Iran

VOV.VN - Chiều nay (18/3), giới chức Qatar đã ra tuyên bố chính thức cực lực lên án việc Israel tập kích mỏ khí lớn nhất tại Iran, coi đó là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm.

Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran, UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo
Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran, UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 19 của cuộc chiến Trung Đông, Israel tiếp tục tập kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó có mỏ khí đốt lớn nhất của quốc gia Hồi giáo. Trong khi đó, UAE thông báo bắn hạ thêm nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái xuất phát từ Iran.

Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran
Nhật Bản tiếp tục giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề Iran

VOV.VN - Bất chấp những áp lực ngày một gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm yêu cầu Nhật Bản cử chiến hạm đến eo biển Hormuz, cũng như ngay trước thềm cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật- Mỹ, với khả năng áp lực sẽ gia tăng hơn nữa từ phía người đứng đầu Nhà Trắng, Nhật Bản vẫn rất thận trọng đối với vấn đề Iran.

