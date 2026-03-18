Thụy Điển lên tiếng vụ Iran xử tử công dân “làm gián điệp cho Israel”

Trong thông cáo, bà Maria Malmer Stenergard cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy rõ ràng rằng quy trình pháp lý dẫn đến việc hành quyết công dân Thụy Điển này không bảo đảm tính pháp quyền”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard tham dự cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 23/2/2026. Ảnh: Reuters

Phía Thụy Điển không nêu tên công dân trong tuyên bố. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran cho biết người này là Kourosh Keyvani, bị bắt giữ từ năm ngoái và bị cáo buộc “hợp tác tình báo và hoạt động gián điệp vì lợi ích của chính phủ Israel”.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo đã triệu Đại sứ Iran tại Stockholm để “phản đối mạnh mẽ”.

Kể từ khi ông Keyvani bị bắt vào tháng 6/2025, Stockholm đã nhiều lần nêu vấn đề này với phía Iran ở các cấp độ khác nhau. “Trong các cuộc tiếp xúc, chúng tôi nhấn mạnh kỳ vọng công dân của mình sẽ được xét xử công bằng và không bị tuyên án tử hình”, bà Stenergard cho biết.

Ông Keyvani mang hai quốc tịch Thụy Điển và Iran, bị bắt trong cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025. Người đàn ông này được cho là đã nhiều lần gặp các đặc vụ từ cơ quan tình báo Mossad của Israel và được huấn luyện ở “6 quốc gia châu Âu cũng như tại Tel Aviv”.