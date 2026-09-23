Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran
Thứ Tư, 14:23, 23/09/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 23/9: Ông Trump bảo vệ quyết định tấn công Iran trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc; Oman và Iraq cấm bay với Iran, Italy hối thúc mở lại eo Hormuz; Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU; Pháo tự hành Nga phá tung boongke, cứ điểm của Ukraine ở Kharkiv...
VOV.VN - Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định tấn công Iran, cho rằng đó là điều cần thiết để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.
VOV.VN - Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới hôm 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ quyết định tấn công Iran, cho rằng đó là điều cần thiết để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.
VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.
VOV.VN - Iraq đã yêu cầu cơ quan hàng không dân dụng nước này đình chỉ các chuyến bay của Iran tới sân bay Baghdad từ ngày 23/9, sau khi Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ sân bay nào phục vụ các hãng hàng không Iran, theo Reuters.