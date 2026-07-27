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Iran xác nhận vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ

Thứ Hai, 12:03, 27/07/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên.

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo hôm 26/7. Ông Baqaei khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ, vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia, hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. 

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Một phụ nữ cầm quốc kỳ Iran trên một con phố ở Tehran, Iran ngày 10/6/2026. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết, giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để đi đến thỏa thuận. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sỹ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị đóng băng và cuối cùng là chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối 24/7, sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại được đánh giá vẫn ở mức cao, do bối cảnh thực địa vẫn rất phức tạp, với sự hiện diện dày đặc của các khí tài quân sự của hai bên, cùng hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz từ nhiều tháng qua.

Bá Thi/VOV-Cairo
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