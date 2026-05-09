Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi liệu Mỹ đã nhận được phản hồi từ Iran hay chưa, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ nhận được phản hồi từ họ vào tối nay”.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Khi được hỏi thêm liệu ông có cho rằng Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán hay không, ông Trump nói thêm: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ có thể nối lại chiến dịch ngắn hạn mang tên “Dự án Tự do”, vốn được triển khai nhằm hỗ trợ dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Tôi nghĩ Chiến dịch Tự do là một ý tưởng tốt, nhưng chúng tôi cũng có những cách khác để thực hiện. Chúng tôi có thể quay lại Chiến dịch Tự do nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn, nhưng khi đó sẽ là "Chiến dịch Tự do cộng thêm", tức là ngoài chiến dịch này còn có thêm những biện pháp khác”, ông Trump phát biểu trước khi rời Nhà Trắng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố chiến dịch Dự án Tự do vào cuối tuần qua, cho đây là nỗ lực nhằm “khôi phục tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz. Dù các chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, một quan chức Mỹ khi đó cho biết đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

Tuy nhiên, đến ngày 5/5, ông Trump bất ngờ thông báo đình chỉ chiến dịch. Trong bài đăng trên Truth Social, ông cho biết đã có “tiến triển lớn” hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến khiến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz bị tê liệt.

Ông Trump khi đó nói việc tạm dừng chiến dịch sẽ kéo dài “trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”. Cho đến nay, chưa có thỏa thuận nào được đạt được và Mỹ vẫn đang chờ một đề xuất mới từ phía Iran.