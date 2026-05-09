  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

Thứ Bảy, 06:40, 09/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran  liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi liệu Mỹ đã nhận được phản hồi từ Iran hay chưa, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ nhận được phản hồi từ họ vào tối nay”.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Khi được hỏi thêm liệu ông có cho rằng Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán hay không, ông Trump nói thêm: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, ông Trump cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ có thể nối lại chiến dịch ngắn hạn mang tên “Dự án Tự do”, vốn được triển khai nhằm hỗ trợ dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

“Tôi nghĩ Chiến dịch Tự do là một ý tưởng tốt, nhưng chúng tôi cũng có những cách khác để thực hiện. Chúng tôi có thể quay lại Chiến dịch Tự do nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn, nhưng khi đó sẽ là "Chiến dịch Tự do cộng thêm", tức là ngoài chiến dịch này còn có thêm những biện pháp khác”, ông Trump phát biểu trước khi rời Nhà Trắng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố chiến dịch Dự án Tự do vào cuối tuần qua, cho đây là nỗ lực nhằm “khôi phục tự do hàng hải” tại eo biển Hormuz. Dù các chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, một quan chức Mỹ khi đó cho biết đây không phải là nhiệm vụ hộ tống tàu.

Tuy nhiên, đến ngày 5/5, ông Trump bất ngờ thông báo đình chỉ chiến dịch. Trong bài đăng trên Truth Social, ông cho biết đã có “tiến triển lớn” hướng tới một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến khiến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz bị tê liệt.

Ông Trump khi đó nói việc tạm dừng chiến dịch sẽ kéo dài “trong một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”. Cho đến nay, chưa có thỏa thuận nào được đạt được và Mỹ vẫn đang chờ một đề xuất mới từ phía Iran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ và châu Âu chơi nước cờ lớn, Hormuz thành “quân bài mặc cả chiến lược”
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và an ninh hàng hải toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro, eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới – đang nổi lên như một điểm then chốt trong tính toán chiến lược của Mỹ và châu Âu.

Từ “Cuồng nộ” đến “Dự án tự do”: Mỹ loay hoay thoát khỏi bẫy chiến lược tại Iran
VOV.VN - Cuộc xung đột Mỹ-Iran mà ông Trump từng kỳ vọng sẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tuần nay đã bước sang tuần thứ 10 mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo giới quan sát, Tổng thống Mỹ hiện đối mặt với hai sức ép lớn — một từ địa chính trị và một từ tình hình chính trị trong nước.

Phía sau quyết định đình chỉ chiến dịch “Dự án Tự do” tại Hormuz của ông Trump
VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi kế hoạch hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz được cho là xuất từ việc một đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh không cho phép Washington sử dụng căn cứ quân sự và không phận để thực hiện chiến dịch Dự án Tự do

