Toàn cảnh quốc tế sáng 18/4: Tuyên bố bất ngờ của ông Trump về cuộc chiến tại Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.
VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.
VOV.VN - Đêm qua, hàng chục tàu thương mại các loại, được xác định đã rời vịnh Ba Tư. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo Hormuz cho tất cả các tàu hàng, sau hơn một tháng siết chặt kiểm soát.
