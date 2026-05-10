中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

Chủ Nhật, 22:11, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Younis cùng với trợ lý đã thiệt mạng, khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ ở khu phố Al-Amal phía Tây Khan Younis.

israel tiep tuc tan cong nham vao luc luong canh sat o gaza hinh anh 1
Khói bốc lên ở Gaza sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh minh họa: Reuters).

Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng, khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường.

Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza, được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Tổng số người thiệt mạng do cuộc xung đột Gaza hiện đã lên tới 72.737 người, trong khi 172.539 người khác bị thương. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 851 người Palestine thiệt mạng và 2.437 người bị thương.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza, khi Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với hàng hóa viện trợ. Cơ quan Y tế Palestine đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các vật tư y tế cứu sinh, trong đó 47% thuốc thiết yếu, 59% vật tư y tế tiêu hao và 87% vật liệu xét nghiệm đã cạn kiệt.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel gaza Israel tấn công gaza
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua (5/5) đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua (5/5) đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.

12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế
12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế

VOV.VN - Hôm 30/4, 12 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung mạnh mẽ lên án việc Israle chặn đoàn tàu cứu trợ ủng hộ dải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế trên tàu.

12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế

12 nước lên án Israel chặn đoàn tàu cứu trợ Gaza, bắt nhà hoạt động quốc tế

VOV.VN - Hôm 30/4, 12 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung mạnh mẽ lên án việc Israle chặn đoàn tàu cứu trợ ủng hộ dải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế trên tàu.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza
Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza
Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

VOV.VN - Theo thông báo từ các nhà tổ chức thuộc “Đoàn tàu tự do Global Sumud” vào ngày 30/4, các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine xuất phát từ cảng Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 12/4 đã bị phía Israel ngăn chặn tại vùng biển quốc tế, khu vực gần Hy Lạp. 

Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

Israel ngăn chặn đoàn tàu cứu trợ nhân đạo đến Dải Gaza

VOV.VN - Theo thông báo từ các nhà tổ chức thuộc “Đoàn tàu tự do Global Sumud” vào ngày 30/4, các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Palestine xuất phát từ cảng Barcelona (Tây Ban Nha) từ ngày 12/4 đã bị phía Israel ngăn chặn tại vùng biển quốc tế, khu vực gần Hy Lạp. 

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng
Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ