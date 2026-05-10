Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

Trong một tuyên bố, cơ quan cảnh sát Palestine tại Gaza cho biết, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra ở Khan Younis cùng với trợ lý đã thiệt mạng, khi máy bay chiến đấu Israel tấn công xe của họ ở khu phố Al-Amal phía Tây Khan Younis.

Một cuộc tấn công khác tại trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Gaza đã khiến một người Palestine thiệt mạng, khi máy bay không người lái của Israel nhắm mục tiêu vào một nhóm dân thường.

Israel gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát Gaza, được Hamas sử dụng để tái thiết lập chính quyền tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Tổng số người thiệt mạng do cuộc xung đột Gaza hiện đã lên tới 72.737 người, trong khi 172.539 người khác bị thương. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 851 người Palestine thiệt mạng và 2.437 người bị thương.

Cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng tại Gaza, khi Israel tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với hàng hóa viện trợ. Cơ quan Y tế Palestine đã đưa ra cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các vật tư y tế cứu sinh, trong đó 47% thuốc thiết yếu, 59% vật tư y tế tiêu hao và 87% vật liệu xét nghiệm đã cạn kiệt.