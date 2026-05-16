Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, chiến dịch được thực hiện tại thành phố Gaza với mục tiêu là al-Haddad, người Israel cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Lực lượng cứu hộ tại Gaza cho biết các đợt không kích khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Al-Shifa để cấp cứu. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố và chưa rõ al-Haddad có nằm trong số người thiệt mạng hay không.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ảnh: Reuters

Theo phía Israel, al-Haddad là một trong những “kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến việc bắt giữ con tin sau đó. Israel cũng cho rằng nhân vật này từ chối thực thi kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, bao gồm việc Hamas giải giáp và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Được mệnh danh là “Bóng ma al-Qassam” vì gần như không xuất hiện trước công chúng, al-Haddad là thủ lĩnh của Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam – cánh quân sự của Hamas. Sau khi nhiều thủ lĩnh Hamas bị Israel ám sát, trong đó có Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar và Mohammed Deif, al-Haddad được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy điều hành của Hamas.

Một quan chức an ninh cấp cao Israel cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy chiến dịch ám sát “đã thành công”. Tuy nhiên, Hamas chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi truyền thông quốc tế chưa thể xác minh độc lập tình trạng của al-Haddad sau vụ tấn công.

Động thái quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Gaza, có hiệu lực từ tháng 10/2025, vẫn liên tục bị thử thách. Israel thời gian qua vẫn duy trì các cuộc không kích mà nước này khẳng định nhằm vào lực lượng Hamas hoặc các mối đe dọa trực tiếp đối với binh sĩ Israel đang hiện diện tại hơn một nửa khu vực Gaza.

Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 850 người đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào giữa tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/5, ông Nickolay Mladenov, quan chức phụ trách giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian thừa nhận, lệnh ngừng bắn hiện nay “còn lâu mới hoàn hảo”, dù đã mang lại “sự ổn định tương đối”.

Theo ông Mladenov, vấn đề giải giáp Hamas tiếp tục là trở ngại then chốt đối với tiến trình hòa bình tại Gaza. Ông cho rằng Hamas cần rút khỏi vai trò quản lý Gaza, từ bỏ vũ khí và tiến hành phi cực đoan hóa khu vực này trước khi Israel hoàn tất việc rút quân.