中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

Thứ Bảy, 05:42, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, chiến dịch được thực hiện tại thành phố Gaza với mục tiêu là al-Haddad, người Israel cáo buộc giữ vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023.

Lực lượng cứu hộ tại Gaza cho biết các đợt không kích khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, hiện đã được chuyển tới Bệnh viện Al-Shifa để cấp cứu. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố và chưa rõ al-Haddad có nằm trong số người thiệt mạng hay không.

israel khong kich gaza, nham vao thu linh quan su cap cao nhat cua hamas hinh anh 1
Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ảnh: Reuters

Theo phía Israel, al-Haddad là một trong những “kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công của Hamas hồi tháng 10/2023, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến việc bắt giữ con tin sau đó. Israel cũng cho rằng nhân vật này từ chối thực thi kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, bao gồm việc Hamas giải giáp và phi quân sự hóa Dải Gaza.

Được mệnh danh là “Bóng ma al-Qassam” vì gần như không xuất hiện trước công chúng, al-Haddad là thủ lĩnh của Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam – cánh quân sự của Hamas. Sau khi nhiều thủ lĩnh Hamas bị Israel ám sát, trong đó có Yahya Sinwar, Mohammed Sinwar và Mohammed Deif, al-Haddad được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy điều hành của Hamas.

Một quan chức an ninh cấp cao Israel cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy chiến dịch ám sát “đã thành công”. Tuy nhiên, Hamas chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi truyền thông quốc tế chưa thể xác minh độc lập tình trạng của al-Haddad sau vụ tấn công.

Động thái quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Gaza, có hiệu lực từ tháng 10/2025, vẫn liên tục bị thử thách. Israel thời gian qua vẫn duy trì các cuộc không kích mà nước này khẳng định nhằm vào lực lượng Hamas hoặc các mối đe dọa trực tiếp đối với binh sĩ Israel đang hiện diện tại hơn một nửa khu vực Gaza.

Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 850 người đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào giữa tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/5, ông Nickolay Mladenov, quan chức phụ trách giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian thừa nhận, lệnh ngừng bắn hiện nay “còn lâu mới hoàn hảo”, dù đã mang lại “sự ổn định tương đối”.

Theo ông Mladenov, vấn đề giải giáp Hamas tiếp tục là trở ngại then chốt đối với tiến trình hòa bình tại Gaza. Ông cho rằng Hamas cần rút khỏi vai trò quản lý Gaza, từ bỏ vũ khí và tiến hành phi cực đoan hóa khu vực này trước khi Israel hoàn tất việc rút quân.

thu_tuong_israel_benjamin_netanyahu_muon_israel_giam_phu_thuoc_vao_quan_su_my._reuters.png

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Israel Israel không kích Gaza xung đột Israel - Hamas lệnh ngừng bắn Gaza
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày
Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza
Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu
Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu

VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu

VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.

Israel cảnh giác cao độ, lo ông Trump đạt “thỏa thuận tồi” với Iran
Israel cảnh giác cao độ, lo ông Trump đạt “thỏa thuận tồi” với Iran

VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trước khi giải quyết được một số vấn đề then chốt dẫn đến việc 2 nước này phát động cuộc chiến ngay từ đầu.

Israel cảnh giác cao độ, lo ông Trump đạt “thỏa thuận tồi” với Iran

Israel cảnh giác cao độ, lo ông Trump đạt “thỏa thuận tồi” với Iran

VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trước khi giải quyết được một số vấn đề then chốt dẫn đến việc 2 nước này phát động cuộc chiến ngay từ đầu.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza
Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ