Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

Phát biểu tại một sự kiện, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, trong hai năm qua, Israel đã cho thế giới thấy những sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong người dân, trong nhà nước, trong quân đội và trong di sản. Ông Benjamin Netanyahu nhắc lại việc đã đưa tất cả con tin trở về nhà, một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột Gaza, đồng thời cho biết đã kiểm soát 60% dải Gaza.

Phát biểu của ông Benjamin Netanyahu là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy quân đội Israel đang mở rộng phạm vi hoạt động, sau những tin tức của truyền thông trong những tuần gần đây, cho rằng quân đội Israel đang tiến lên một “Đường ranh giới màu cam”.

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza trong 5 tuần qua. Ảnh: Reuters

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10/2025, lực lượng Israel phải rút lui về “Đường ranh giới màu vàng” ở Gaza, qua đó kiểm soát hơn 50% diện tích vùng lãnh thổ này.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn chứng kiến ​​việc thả những con tin cuối cùng bị bắt giữ trong các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ.

Giai đoạn thứ hai bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần dần khỏi Gaza và viện trợ không hạn chế được đưa vào vùng lãnh thổ này.

Trong bối cảnh tiến trình hướng tới các mục tiêu đó đang bị đình trệ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và các nhà trung gian, truyền thông Israel đưa tin, nếu Hamas từ chối giải giáp vũ khí, quân đội sẽ nối lại giao tranh ở Gaza.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 850 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu. Trong cùng khoảng thời gian đó, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza.