Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

Thứ Sáu, 21:32, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Phát biểu tại một sự kiện, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, trong hai năm qua, Israel đã cho thế giới thấy những sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong người dân, trong nhà nước, trong quân đội và trong di sản. Ông Benjamin Netanyahu nhắc lại việc đã đưa tất cả con tin trở về nhà, một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột Gaza, đồng thời cho biết đã kiểm soát 60% dải Gaza.

Phát biểu của ông Benjamin Netanyahu là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy quân đội Israel đang mở rộng phạm vi hoạt động, sau những tin tức của truyền thông trong những tuần gần đây, cho rằng quân đội Israel đang tiến lên một “Đường ranh giới màu cam”.

israel mo rong pham vi kiem soat gaza hinh anh 1
Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Dải Gaza trong 5 tuần qua. Ảnh: Reuters

Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ tháng 10/2025, lực lượng Israel phải rút lui về “Đường ranh giới màu vàng” ở Gaza, qua đó kiểm soát hơn 50% diện tích vùng lãnh thổ này.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn chứng kiến ​​việc thả những con tin cuối cùng bị bắt giữ trong các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ.

Giai đoạn thứ hai bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần dần khỏi Gaza và viện trợ không hạn chế được đưa vào vùng lãnh thổ này.

Trong bối cảnh tiến trình hướng tới các mục tiêu đó đang bị đình trệ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hamas và các nhà trung gian, truyền thông Israel đưa tin, nếu Hamas từ chối giải giáp vũ khí, quân đội sẽ nối lại giao tranh ở Gaza.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 850 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu. Trong cùng khoảng thời gian đó, 5 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở Gaza.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: chiến sự Gaza xung đột Israel Hamas thỏa thuận ngừng bắn Gaza Mỹ Trung Đông
Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu
VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.

"Vũ khí thay đổi cuộc chơi" của Hezbollah chống lại Israel ở mặt trận Lebanon
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa thể đạt được tiếng nói chung về bảo vệ các tuyến giao thương biển, mặt trận Lebanon lại tiếp tục nóng lên. Sự leo thang của cuộc chiến UAV giữa Israel và Hezbollah không chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng Trung Đông mà còn khiến lộ trình hòa bình khu vực trở nên bất định.

Israel cảnh giác cao độ, lo ông Trump đạt “thỏa thuận tồi” với Iran
VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trước khi giải quyết được một số vấn đề then chốt dẫn đến việc 2 nước này phát động cuộc chiến ngay từ đầu.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này
VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi này.

Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE
VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua (13/4) thông báo người đứng đầu Chính phủ nước này đã bí mật thăm và gặp gỡ với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong thời gian chiến tranh Iran nổ ra.

