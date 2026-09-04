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Israel chiếm giữ ngọn đồi chiến lược ở miền Nam Lebanon

Thứ Sáu, 22:56, 04/09/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay (4/9) đã ca ngợi việc chiếm được một ngọn đồi chiến lược từ Hezbollah là động thái củng cố “vùng an ninh” của Israel tại Lebanon và tuyên bố quân đội sẽ không rời khỏi khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố, việc chiếm giữ ngọn đồi Ali Al-Taher đánh dấu sự hoàn thành giai đoạn đảm bảo quyền kiểm soát khu vực an ninh ở miền Nam Lebanon.

Ngọn đồi Ali Al-Taher có tầm nhìn bao quát khu vực Đông Nam Lebanon. Israel cho rằng Hezbollah đã sử dụng điểm cao chiến lược này để bắn vào các mục tiêu của Israel, xây dựng ở đó một mạng lưới đường hầm rộng lớn, cũng như hình thành một cấu trúc chỉ huy.

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Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. (Ảnh: Reuters)

Ông Israel Katz cho biết, quân đội Israel sẽ hoàn tất việc vô hiệu hóa các đường hầm và chuẩn bị theo phương thức chiến thuật thích hợp, để giữ vững sườn đồi và ngăn chặn Hezbollah tái thiết lập vị trí trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa khẳng định, nước này sẽ không rút khỏi khu vực an ninh ở miền Nam Lebanon, cho đến khi Hezbollah bị giải giáp và các mối đe dọa đối với khu vực biên giới phía Bắc Israel được loại bỏ hoàn toàn.

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Israel tiếp tục tấn công Lebanon

VOV.VN - Tình trạng leo thang diễn ra bất chấp thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 6 giữa Israel và Lebanon, với sự trung gian của Mỹ. Lebanon tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích, pháo kích phá hủy diện rộng các công trình dân sự do Israel gây ra tại các làng mạc và thị trấn ở miền Nam.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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