“Israel có thể mở một chiến dịch quy mô lớn tại Gaza nếu cần”

Quân đội Israel đã bắn chết một nhóm người Palestine có vũ trang gần hàng rào an ninh với Dải Gaza vào tối 17/8, chỉ vài giờ sau khi 3 quả rocket được phóng từ Dải Gaza vào miền Nam Israel. Các quan chức Palestine cho biết có 3 người thiệt mạng trong vụ việc này.



Phát biểu trước khi thăm Ukraine, Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục có biện pháp cứng rắn để bảo vệ an ninh đất nước: “Tôi muốn chúc mừng lực lượng phòng vệ Israel đã xóa bỏ những phần tử khủng bố tại khu vực Gaza. Sứ mệnh của tôi đó là giữ hòa bình và an ninh và chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo điều đó. Nếu cần chúng tôi sẽ thực hiện một chiến dịch lớn bất chấp cuộc bầu cử sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel”.

Hiện chưa có bình luận nào từ các nhóm vũ trang lớn tại Gaza. Truyền thông Palestine cho rằng những người này là thành viên thuộc cánh vũ trang Saraya al-Quds. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Căng thẳng tại biên giới Gaza diễn ra trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 17/9 tới./.