Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngăn chặn tội ác diệt chủng ở Gaza

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10/2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác.

Một người đàn ông Palestine cùng các em nhỏ đứng bên tòa nhà hư hại nặng, trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Thành phố Gaza, ngày 2/11/2025. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng nêu về những vi phạm nghiêm trọng của các nhóm vũ trang Palestine tại Gaza trong và sau cuộc tấn công ban đầu, đặc biệt là việc ngược đãi các con tin bị giam giữ ở Gaza, nhiều người trong số họ báo cáo bị tra tấn, lạm dụng tình dục và giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo trong thời gian dài.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý tập trung vào các hành động của Israel ở Gaza, nơi chiến dịch quân sự trả đũa của nước này đã khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, con số được Liên hợp quốc coi là đáng tin cậy.

Báo cáo của OHCHR cho rằng, phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh việc Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại.

OHCHR cáo buộc hành động phá hủy những vùng rộng lớn ở Gaza, di dời và phá hủy phần lớn các trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây đã góp phần buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel có ý định để họ bị di dời vĩnh viễn.

Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di dời và thanh lọc sắc tộc. Ngoài ra, việc kích động và sử dụng ngôn ngữ miệt thị và phi nhân tính nhắm vào người Palestine từ các quan chức Israel cũng đã được ghi nhận mà không có sự trừng phạt nào.

Báo cáo của OHCHR kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza; đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.