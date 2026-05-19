  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngăn chặn tội ác diệt chủng ở Gaza

Thứ Ba, 06:25, 19/05/2026
VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 18/5 yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), các hành vi của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 10/2023 liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong nhiều trường hợp cấu thành tội ác chiến tranh và các tội ác tàn bạo khác.

Một người đàn ông Palestine cùng các em nhỏ đứng bên tòa nhà hư hại nặng, trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Thành phố Gaza, ngày 2/11/2025. Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng nêu về những vi phạm nghiêm trọng của các nhóm vũ trang Palestine tại Gaza trong và sau cuộc tấn công ban đầu, đặc biệt là việc ngược đãi các con tin bị giam giữ ở Gaza, nhiều người trong số họ báo cáo bị tra tấn, lạm dụng tình dục và giam giữ trong điều kiện vô nhân đạo trong thời gian dài.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý tập trung vào các hành động của Israel ở Gaza, nơi chiến dịch quân sự trả đũa của nước này đã khiến gần 73.000 người tại Gaza thiệt mạng, theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, con số được Liên hợp quốc coi là đáng tin cậy.

Báo cáo của OHCHR cho rằng, phần lớn các vụ giết người đó là bất hợp pháp, đồng thời nhấn mạnh việc Israel tấn công có chủ đích vào các mục tiêu dân sự, cơ sở y tế, cũng như các cuộc tấn công vào dân thường, nhà báo, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ nhân đạo và cảnh sát một cách thường xuyên và lặp đi lặp lại.

OHCHR cáo buộc hành động phá hủy những vùng rộng lớn ở Gaza, di dời và phá hủy phần lớn các trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây đã góp phần buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Israel có ý định để họ bị di dời vĩnh viễn.

Báo cáo kết luận, những vi phạm lặp đi lặp lại của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine cho thấy một mô hình nhằm mục đích trừng phạt tập thể người Palestine, cưỡng bức di dời và thanh lọc sắc tộc. Ngoài ra, việc kích động và sử dụng ngôn ngữ miệt thị và phi nhân tính nhắm vào người Palestine từ các quan chức Israel cũng đã được ghi nhận mà không có sự trừng phạt nào.

Báo cáo của OHCHR kêu gọi Israel tuân thủ phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế, về việc thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza; đảm bảo ngay lập tức quân đội nước này không tham gia vào các hành vi diệt chủng, thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn chặn và trừng phạt hành vi kích động phạm tội diệt chủng.

MInh Ngô/VOV-Cairo
Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian tại Dải Gaza, quân đội Israel ngày 15/5 đã tiến hành loạt không kích nhằm vào Izz al-Din al-Haddad – nhân vật được xem là chỉ huy quân sự cấp cao nhất còn lại của Hamas ở Gaza.

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Israel tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 10/5 tại Gaza đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, khiến số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này tiếp tục tăng lên bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Ai Cập chuyển thêm 3.700 tấn hàng cứu trợ vào Gaza

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột, hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập đã chuyển thêm lô hàng cứu trợ mới gồm hơn 3.700 tấn lương thực, thuốc men, nhiên liệu.., vào vùng lãnh thổ Palestine.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua (5/5) đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.

