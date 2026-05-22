  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza

Thứ Sáu, 05:42, 22/05/2026
VOV.VN - Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra trên khắp Gaza, bao gồm khu vực ven biển Al-Mawasi ở phía Nam, nơi hàng chục nghìn người Palestine đang trú ẩn trong các lều trại, khu vực Deir Al-Balah ở trung tâm và khu vực Beit Lahiya ở phía Bắc.

Các nguồn tin y tế cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua, trong đó có 1 trẻ em ở Beit Lahiya.

7 nguoi thiet mang trong cac cuoc khong kich cua israel tai gaza hinh anh 1
Các nhân viên y tế, người dân khiêng thi thể 1 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 17/5. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong những ngày gần đây, Israel đã nối lại việc ban hành lệnh sơ tán trước các cuộc tấn công. Những mệnh lệnh này hầu như không được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025. Các nhân chứng cho biết, các mệnh lệnh được đưa ra vào ban đêm, buộc hàng chục gia đình phải bỏ chạy trong bóng tối.

Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khi Israel và Hamas đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp về việc giải giáp nhóm vũ trang này.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, hơn 880 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Gaza do các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mỹ tuyên bố đã phá hủy khả năng tiến hành các hoạt động chống Israel của Iran

VOV.VN - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Brad Cooper cho biết, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào đồng minh Israel.

Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Lebanon

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua (20/5).

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 20/5 cảnh báo, Tehran sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông, nếu Mỹ và Israel tiếp tục theo đuổi hành vi thù địch.

Israel tấn công Lebanon, ít nhất 22 người thiệt mạng

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua. Israel cũng ban hành cảnh báo sơ tán tại hàng loạt thị trấn và làng mạc.

Các lựa chọn của Iran nếu Mỹ - Israel tấn công trở lại

VOV.VN - Iran phát tín hiệu sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ và Israel nối lại chiến dịch quân sự, bao gồm tấn công hạ tầng dầu mỏ vùng Vịnh và gây sức ép tại các tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu.

