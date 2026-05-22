7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra trên khắp Gaza, bao gồm khu vực ven biển Al-Mawasi ở phía Nam, nơi hàng chục nghìn người Palestine đang trú ẩn trong các lều trại, khu vực Deir Al-Balah ở trung tâm và khu vực Beit Lahiya ở phía Bắc.

Các nguồn tin y tế cho biết, ít nhất 7 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua, trong đó có 1 trẻ em ở Beit Lahiya.

Các nhân viên y tế, người dân khiêng thi thể 1 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel tại thành phố Gaza, ngày 17/5. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trong những ngày gần đây, Israel đã nối lại việc ban hành lệnh sơ tán trước các cuộc tấn công. Những mệnh lệnh này hầu như không được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025. Các nhân chứng cho biết, các mệnh lệnh được đưa ra vào ban đêm, buộc hàng chục gia đình phải bỏ chạy trong bóng tối.

Thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, đã không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào Gaza, trong khi Israel và Hamas đang bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp về việc giải giáp nhóm vũ trang này.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, hơn 880 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Trong khi 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Gaza do các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang.