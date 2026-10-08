Israel đóng cửa lãnh sự quán Anh nhưng không trục xuất các nhà ngoại giao

Theo báo The Times, Israel sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem trong ngày 8/10, song không trục xuất các nhà ngoại giao Anh cùng gia đình khỏi lãnh thổ Israel.

Theo đó, cơ quan lãnh sự này sẽ bị tước quy chế ngoại giao, trong khi gần 30 nhà ngoại giao đang làm việc tại đây có thể tiếp tục công tác tại Đại sứ quán Anh ở Tel Aviv.

Lãnh sự quán Anh ở Đông Jerusalem ngày 8/10/2026, sau khi Israel tuyên bố đóng cửa cơ sở này. Ảnh: AP

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Israel và Anh gia tăng căng thẳng liên quan đến chính sách của Tel Aviv đối với các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây. Trước đó, London đã cảnh báo có thể trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Israel khỏi Anh nếu Tel Aviv thực hiện kế hoạch đóng cửa lãnh sự quán tại Đông Jerusalem.

Ngày 8/9, phát biểu trước Hạ viện Anh, Ngoại trưởng Ed Miliband tuyên bố London sẽ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế tại Bờ Tây. Các biện pháp hạn chế dự kiến có hiệu lực từ năm 2027.

Đáp trả động thái này, Israel cùng ngày thông báo sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem trong vòng 30 ngày.

Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem phụ trách quan hệ của London với phía Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza, bao gồm các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và lãnh sự. Cơ quan này đặt tại khu Sheikh Jarrah, trong khi Đại sứ quán Anh tại Tel Aviv phụ trách quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Căng thẳng bắt nguồn từ việc Chính phủ Anh thời gian gần đây gia tăng sức ép đối với Israel liên quan chính sách tại Bờ Tây. London cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Israel, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với một số cá nhân và doanh nghiệp mà Anh cho là hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc hưởng lợi từ hoạt động định cư. Anh coi các khu định cư Israel tại Bờ Tây là trái luật pháp quốc tế, trong khi Israel bác bỏ quan điểm này.