Anh - Israel: Từ trừng phạt đến đối đầu ngoại giao

Đằng sau quyết định mới của Anh là sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận vấn đề Palestine. Thay vì chỉ dừng ở những tuyên bố phản đối, chính phủ Anh muốn chuyển sang các biện pháp cụ thể nhằm gây sức ép đối với hoạt động mở rộng khu định cư.

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 8/9 (Ảnh: Reuters)

Ngoài lệnh cấm nhập khẩu, Anh cũng dự kiến áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan tới việc xây dựng, tài trợ hoặc tạo điều kiện cho các khu định cư mở rộng. Theo Ngoại trưởng Anh Ed Miliband, mục tiêu của những bước đi này là ngăn chặn các diễn biến đang làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước.

“Hôm nay, chúng tôi từ chối đứng nhìn những đau khổ tiếp diễn và sự sụp đổ của giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi sẽ lên tiếng phản đối những hành động phi pháp. Chúng tôi sẽ hành động đối với việc nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư bất hợp pháp”, ông Ed Miliband nói.

Anh khẳng định các biện pháp mới không nhằm vào người dân Israel, mà nhằm phản đối chính sách mở rộng các khu định cư, điều mà Anh cho rằng đang từng bước làm thu hẹp khả năng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, phản ứng từ Israel diễn ra gần như ngay lập tức. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố, với sự đồng ý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel sẽ đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Bên cạnh đó, các đại diện Anh sẽ bị rút khỏi một số hoạt động liên quan tới Gaza, Anh cũng không còn được tiếp tục một số chương trình hỗ trợ và huấn luyện đối với lực lượng của Chính quyền Palestine. Israel đồng thời cho biết sẽ cấm nhập cảnh đối với một số quan chức và công dân Anh.

“Thông điệp gửi tới bất kỳ chính phủ nào gây tổn hại cho chúng tôi đều rất rõ ràng. Bất cứ ai hành động chống lại Israel, Israel sẽ hành động đáp trả họ và họ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng cũng như vai trò tại khu vực này”, Ngoại trưởng Israel Saar cho biết.

Binh lính Israel bắt giữ một người đàn ông Palestine trong một cuộc đột kích ở Anata, thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng ngày 8/9 (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, việc Israel đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem mang ý nghĩa vượt xa một biện pháp trả đũa ngoại giao thông thường. Đây là một đầu mối quan trọng trong quan hệ của Anh với người Palestine tại Bờ Tây. Vì vậy, quyết định này cho thấy Israel đang trực tiếp nhắm vào vai trò và ảnh hưởng của Anh trong một trong những vấn đề nhạy cảm nhất tại Trung Đông.

Từ một lệnh cấm đối với hàng hóa của các khu định cư, căng thẳng giờ đây đã lan sang lĩnh vực ngoại giao và cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trên thực địa. Diễn biến này cũng phản ánh khoảng cách ngày càng lớn giữa Israel và một số đồng minh phương Tây về vấn đề Palestine. Khi Anh lựa chọn gia tăng sức ép bằng các biện pháp cụ thể, còn Israel đáp trả bằng cách thu hẹp vai trò của Anh tại khu vực, con đường quay trở lại đối thoại về tương lai Palestine và giải pháp hai nhà nước dường như lại càng trở nên khó khăn hơn.