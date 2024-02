Israel hạn chế một số quyền tiếp cận nơi linh thiêng của Hồi giáo

Liên quan đến tháng lễ Ramadan, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra quyết định “cân bằng”, cho phép tự do thờ phụng trong phạm vi đáp ứng những yêu cầu về an ninh.

Lực lượng an ninh Israel tại nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn chính phủ Israel Eylon Levy nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng ta chắc chắn đều rất hy vọng rằng tháng lễ Ramadan sẽ yên bình. Tất cả các bên không nên lợi dụng những gì lẽ ra là một lễ hội tôn giáo, thời gian để các gia đình quây quần bên nhau và sử dụng điều đó để thổi bùng căng thẳng tôn giáo như điều đáng tiếc chúng ta từng thấy trong quá khứ.”

Phong trào Hồi giáo Hamas, đã ngay lập tức lên án các hạn chế mới được đề xuất.

Al Aqsa là một trong những địa điểm linh thiêng nhất trên thế giới dành cho người Hồi giáo. Tọa lạc tại một đỉnh đồi ở Thành phố cổ Jerusalem, nhà thờ Hồi giáo này được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên.

Các quy định về quyền tiếp cận địa điểm này thường xuyên là nguồn cơn gây căng thẳng, đặc biệt là trong các dịp lễ quan trọng như tháng lễ Ramadan, năm nay dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng ngày 10/3.