Israel hoàn tất kiểm phiếu, phe đối lập quyết lật đổ Thủ tướng Netanyahu

Theo kết quả kiểm phiếu gần như chính thức, đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, có được 27 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội Israel nhiệm kỳ tới. Về nhì là đảng Yashar đối lập của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot, với 21 ghế. Đảng B’Ychad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett được 12 ghế, đứng vị trí thứ 3. Hai khối tranh cử của người Arab là Liên minh chung được 11 ghế đứng thứ 4, Liên minh Ra’am đứng thứ 5 với 8 ghế, bằng số ghế của đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo.

Với kết quả này, cả liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu và liên minh đối lập của cựu tướng Eisenket, đều chưa có đủ số ghế quá bán (61 ghế), để giành quyền thành lập Chính phủ mới. Trước tình thế đó, các lãnh đạo đối lập đã lập tức xúc tiến hành loạt cuộc trao đổi và tham vấn nhằm hình thành một liên minh mới với đa số ghế cần thiết. Trong đó, thủ lĩnh đối lập Eisenkot đã có 2 cuộc trao đổi riêng rẽ liên tiếp với lãnh đạo đảng B’Ychad, cựu Thủ tướng Bennett và Chủ tịch đảng Dân chủ, ông Golan.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một điểm bầu cử ở Jerusalem, Israel. Ảnh: Reuters

Tích cực hơn, ông Golan tiến hành tới 3 cuộc thảo luận chỉ trong ít giờ với cả ông Eisenkot; ông Yair Lapid, nhân vật số 2 trong đảng B’Ychad và đặc biệt là cuộc gặp với ông Mansour Abbas, thủ lĩnh liên minh Ra’am của người Arab. Ông Golan là lãnh đạo phe đối lập duy nhất cho đến thời điểm này, ủng hộ việc liên kết với các đảng Arab để thành lập Chính phủ mới. Ngược lại, ông Abbas cũng là thủ lĩnh chính trị Arab đầu tiên bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các đảng đối lập để lật đổ Thủ tướng Netanyahu. Ông Abbas cho rằng phe đối lập sẽ không thể, hoặc chỉ thành lập được một Chính phủ thiểu số yếu, nếu không có sự hỗ trợ từ các đảng Arab.

Dự kiến, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố và chuyển đến cho Tổng thống Issac Herzog ngày 4/11, để bắt đầu quá trình tham vấn thành lập Chính phủ mới. Trường hợp các bên không thể thỏa hiệp để thành lập được Chính phủ mới, Quốc hội sẽ bị giải tán và Israel phải tổ chức bầu cử lại trong vòng 90 ngày. Trong thời gian này, ông Netanyahu tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Israel nhưng dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền và với một số hạn chế quyền lực.