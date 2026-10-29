Palestine hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ mới của Israel

Phát biểu tại họp báo, sau cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides tại Cộng hòa Cyprus, Tổng thống Mahmoud Abbas cho biết, trong nhiều năm, Palestine đã luôn thể hiện thiện chí để đạt được hòa bình với Israel, để hai bên có thể sống trong an ninh, ổn định và hòa bình, đồng thời bày tỏ có thể đối thoại ngay sau khi chính phủ mới của Israel được thành lập.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: AP

Sau khi gần như toàn bộ phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội Israel đã được kiểm đếm, cả khối của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và khối đối lập do cựu tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot lãnh đạo, đều không thể giành được đa số phiếu để thành lập chính phủ.

Tiến trình hòa bình Israel - Palestine đã bị đình trệ trong nhiều năm, bất chấp việc ngày càng nhiều quốc gia công nhận Nhà nước Palestine.

Chính phủ của ông Benjamin Netanyahu đã thúc đẩy việc xây dựng khu định cư ở Bờ Tây, trong khi bạo lực đã gia tăng mạnh tại vùng lãnh thổ này. Một số bộ trưởng trong liên minh cánh hữu của ông Netanyahu nhiều lần công khai kêu gọi Israel sáp nhập Bờ Tây và ủng hộ các chính sách khuyến khích người Palestine rời khỏi vùng lãnh thổ này, cũng như dải Gaza bị tàn phá bởi xung đột.

Kể từ năm 1967, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây, nơi hơn nửa triệu người Israel sinh sống trong các khu định cư bất hợp pháp theo luật quốc tế, giữa khoảng 3 triệu người Palestine.