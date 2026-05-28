Israel không kích khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại miền Nam Lebanon

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra tại các thành phố Tyre, Sidon và một khu vực khác gần thành phố Nabatiyeh, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và trẻ em, cùng 1 binh sĩ Lebanon, hàng chục người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công này. Trong đó, cuộc tấn công tại thành phố Sidon đã nhằm vào một tòa nhà chung cư, nơi một số gia đình phải di tản đang sinh sống.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin quân sự Lebanon cho biết, Israel cũng nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Trong những ngày gần đây, Israel tăng cường các cuộc tấn công tại phía Tây thung lũng Bekaa, khu vực nối liền miền Nam Lebanon với các thành trì của Hezbollah ở phía Bắc Bekaa.

Quân đội Israel cũng xác nhận 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm qua (27/5) tại miền Nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất với Hezbollah lên 23 binh sĩ. Trong khi số người thiệt mạng tại Lebanon là gần 3.300 người.