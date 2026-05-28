Israel không kích khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại miền Nam Lebanon

Thứ Năm, 22:11, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 28/5 tại miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, một ngày sau khi Israel tuyên bố khu vực này là vùng chiến sự. Ngoài ra, Israel cũng nhắm mục tiêu tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut và miền Đông Lebanon.

Các cuộc tấn công của Israel diễn ra tại các thành phố Tyre, Sidon và một khu vực khác gần thành phố Nabatiyeh, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và trẻ em, cùng 1 binh sĩ Lebanon, hàng chục người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công này. Trong đó, cuộc tấn công tại thành phố Sidon đã nhằm vào một tòa nhà chung cư, nơi một số gia đình phải di tản đang sinh sống.

israel khong kich khien it nhat 14 nguoi thiet mang tai mien nam lebanon hinh anh 1
Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin quân sự Lebanon cho biết, Israel cũng nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Trong những ngày gần đây, Israel tăng cường các cuộc tấn công tại phía Tây thung lũng Bekaa, khu vực nối liền miền Nam Lebanon với các thành trì của Hezbollah ở phía Bắc Bekaa.

Quân đội Israel cũng xác nhận 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm qua (27/5) tại miền Nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất với Hezbollah lên 23 binh sĩ. Trong khi số người thiệt mạng tại Lebanon là gần 3.300 người.

Minh Ngô/VOV-Cairo
16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon
VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

Các cuộc không kích của Israel khiến 4 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel hôm 30/4 tại Gaza đã khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng, trong khi một phái đoàn Hamas đang gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải tại Ai Cập, để thảo luận về các cách thức nhằm khôi phục việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025.

Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Hàng loạt di sản của Iran hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel

VOV.VN - Một số công trình lịch sử nổi tiếng của Iran, trong đó có Cung điện Golestan ở Tehran và Cung điện Chehel Sotoun tại Isfahan, bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu tháng 3/2026. Các hình ảnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thất đối với những giá trị văn hóa - lịch sử quan trọng của Iran.

