Israel không kích khiến ít nhất 14 người thiệt mạng tại miền Nam Lebanon
VOV.VN - Các cuộc không kích của Israel trong ngày 28/5 tại miền Nam Lebanon đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, một ngày sau khi Israel tuyên bố khu vực này là vùng chiến sự. Ngoài ra, Israel cũng nhắm mục tiêu tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut và miền Đông Lebanon.
Các cuộc tấn công của Israel diễn ra tại các thành phố Tyre, Sidon và một khu vực khác gần thành phố Nabatiyeh, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ và trẻ em, cùng 1 binh sĩ Lebanon, hàng chục người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công này. Trong đó, cuộc tấn công tại thành phố Sidon đã nhằm vào một tòa nhà chung cư, nơi một số gia đình phải di tản đang sinh sống.
Một nguồn tin quân sự Lebanon cho biết, Israel cũng nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do vụ tấn công gây ra.
Trong những ngày gần đây, Israel tăng cường các cuộc tấn công tại phía Tây thung lũng Bekaa, khu vực nối liền miền Nam Lebanon với các thành trì của Hezbollah ở phía Bắc Bekaa.
Quân đội Israel cũng xác nhận 1 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương, do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm qua (27/5) tại miền Nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất với Hezbollah lên 23 binh sĩ. Trong khi số người thiệt mạng tại Lebanon là gần 3.300 người.