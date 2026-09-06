Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel

Bộ Y tế Lebanon hôm qua (5/9) cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam và Đông nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, bao gồm một số phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 4/9, nhằm vào binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết đã nhằm mục tiêu vào các thành viên, cơ sở hạ tầng và kho chứa vũ khí của Hezbollah.

Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Lebanon

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Israel hôm 3/9 tuyên bố đã kiểm soát được ngọn đồi Ali Al-Taher chiến lược gần khu vực Nabatieh ở miền Nam Lebanon.

Trước đó, Hezbollah cảnh báo mở lại các cuộc tấn công nếu Israel tấn công ngọn đồi Ali Al-Taher. Cuộc tấn công của Hezbollah hôm 4/9 xảy ra sau nhiều tuần tổ chức này không nhận trách nhiệm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu của Israel.