Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Thông tin về việc Iran nêu các điều kiện kết thúc chiến tranh, được kênh số 12 của Israel đăng dẫn tối 23/3. Nguồn tin cho biết, trong các cuộc tiếp xúc gián tiếp với Mỹ mới đây, giới chức Iran muốn có được đảm bảo chắc chắn xung đột sẽ không tái diễn trong tương lai. Tehran cũng muốn đạt thỏa thuận về đặt eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, dưới quyền kiểm soát của Iran. Bên cạnh đó, Tehran yêu cầu Washington đóng cửa toàn bộ các căn cứ quân sự tại khu vực và bồi thường cho các thiệt hại gây ra trong cuộc chiến.

Đổi lại, Iran chấp nhận đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo trong 5 năm, giảm hoạt động làm giàu urani và tiến hành đàm phán về số phận của lượng urani đã làm giàu ở mức 60%. Ngoài ra, Tehran có thể chấp nhận cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân và dừng tài trợ cho các nhóm liên minh trong khu vực, bao gồm Phong trào Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Hamas ở dải Gaza và các nhóm dân quân ở Iraq.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Iran xác nhận. Ngược lại, giới chức Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về việc nước này đã đàm phán với Mỹ theo như công bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài viết trên mạng xã hội X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định thông tin về đàm phán chỉ là tin giả, nhằm mục đích ổn định thị trường tài chính và giá dầu thô toàn cầu, đồng thời để Mỹ và Israel có thể thoát khỏi vũng lầy xung đột hiện nay.

Một khu vực bị tàn phá do chiến sự tại Tehran, Iran. Nguồn: Reuters

Trước đó, cả Bộ Ngoại giao và hãng thông tấn chính thức Iran, cũng đã lên tiếng phủ nhận việc nước này đã đàm phán với Mỹ về giải quyết xung đột.

Về phía Israel, trong phản ứng chính thức đầu tiên sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington đã có các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran về giải quyết xung đột, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Israel sẽ bảo vệ các lợi ích sống còn của mình trong mọi tình huống. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công trên cả hai mặt trận Iran và Lebanon, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến sự đã đề ra. Còn theo báo chí Israel, lãnh đạo chính phủ nước này tin tưởng sẽ được tham gia việc hoạch định mọi thỏa thuận về kết thúc cuộc chiến hiện nay.

Về tình hình giao tranh, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) tối qua cho biết lực lượng này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tập kích không được đề cập. Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo quân không quân nước này đã tấn công các cơ quan đầu não an ninh hàng đầu của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như lực lượng dân quân bán vũ trang Basij, tại khu vực thủ đô Tehran.

Ở chiều ngược lại, truyền thông Israel xác nhận đến giữa đêm 23/3, Iran tiến hành 5 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào khu vực miền Trung và phía Nam Israel. Tuy nhiên, tổng thể thương vong và thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, chưa được công bố.

Về một số diễn biến chiến sự đáng chú ý trong khu vực, nguồn tin an ninh Iraq tối qua cho biết một nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq, đã bắn ít nhất 7 quả rocket Arash-4 về phía căn cứ Mỹ tại khu vực phía Bắc Syria. Đây là lần đầu tiên các bên xác nhận hoạt động tấn công vũ trang từ bên trong lãnh thổ Iraq, nhằm vào căn cứ Mỹ tại Syria, kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28/2. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công cũng như thiệt hại gây ra, không được đề cập.

Tại UAE, quốc gia Vùng Vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã đánh chặn thêm 7 tên lửa đạn đạo cùng 16 máy bay không người lái của Iran trong ngày 23/3. Tính từ đầu chiến sự, UAE đã bị tổng cộng 352 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.789 UAV của Iran tấn công.