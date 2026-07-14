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Lebanon, Israel đàm phán tại Rome bàn việc thực hiện thỏa thuận khung

Thứ Ba, 16:59, 14/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, Lebanon và Israel đã nối lại cuộc đàm phán tổ chức tại thủ đô Rome, Italy để bàn việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.

Theo kế hoạch, các quan chức Lebanon và Israel sẽ gặp nhau tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome trong hai ngày 14-15/7, để tìm ra cách thức thực hiện thỏa thuận khung. Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho biết, nước này đã đề nghị đăng cai các cuộc đàm phán để tiếp tục nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn thực sự ở Lebanon.

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Cảnh đổ nát tại ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, Lebanon sau các cuộc không kích của Israel từ tháng 3 (Ảnh: Reuters)

Ngay trước khi vòng đàm phán bắt đầu, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun phát biểu ngày 13/7 cho biết, ông hy vọng cuộc họp ở Rome sẽ mang lại “những bước đi cụ thể và thiết thực trên thực địa” để thực hiện thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Lebanon cũng mong muốn Israel sẽ bắt đầu rút quân để quân đội Lebanon có thể triển khai về miền Nam nước này.

Một quan chức Lebanon tham gia cuộc họp cho biết, phái đoàn nước này sẽ tìm cách để rút quân Israel dần dần và tuần tự “từng khu vực một”; đề cập dự án “khu vực thí điểm” trong đó lực lượng vũ trang Hezbollah sẽ giải giáp, binh sĩ Israel rút lui và quân đội Lebanon sẽ triển khai từng khu vực một ở miền Nam Lebanon theo thỏa thuận được hai nước ký ngày 22/6.

Hiện, bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ đang phối hợp với cả Lebanon và Israel để triển khai các khu vực thí điểm. Một phái đoàn quân sự Mỹ đã có mặt tại Lebanon vào cuối tuần qua để thảo luận chi tiết về kế hoạch này với quân đội Lebanon.

Quân đội Israel đã buộc người dân Lebanon phải rời bỏ nhà cửa và tiến hành các vụ nổ có kiểm soát tại toàn bộ các làng mạc ở miền Nam nước này, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các đường hầm ngầm, được Hezbollah sử dụng.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 4.000 người Lebanon đã thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời do chiến dịch của Israel tại Lebanon kể từ tháng 3. Trong khi đó, ít nhất 32 binh sĩ Israel và 4 thường dân Israel đã chết trong các vụ tấn công do Hezbollah gây ra.

Quân đội Israel hiện đang chiếm đóng một khu vực được gọi là “vùng đệm” rộng khoảng 10 km vào sâu bên trong lãnh thổ Lebanon dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới hai nước. Các quan chức Israel cho biết khu vực này là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng phía bắc Israel khỏi các cuộc tấn công do Hezbollah phát động.

Phan Tùng/VOV.VN
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