Israel phá hủy 80 ngôi nhà của người Palestine

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel đưa tin, các đội từ Cơ quan Quản lý đất đai Israel, cùng với lực lượng cảnh sát được tăng cường mạnh mẽ, đã tiến hành phá dỡ các ngôi nhà tại làng Al-Dhahiya, với lý do thiếu giấy phép xây dựng. Việc phá dỡ diễn ra sau quyết định của Tòa án Beersheba đưa ra trước đó một ngày, bác bỏ đơn kiến nghị xin hoãn việc phá dỡ. Khoảng 400 người sinh sống trong những ngôi nhà bị phá dỡ.

Israel tiếp tục tấn công Gaza.(Ảnh: Reuters).

Tuần trước, Israel cũng phá hủy một tòa nhà chung cư 5 tầng, là nơi sinh sống của khoảng 70 người Palestine ở Đông Jerusalem. Các hoạt động phá dỡ nhà của người Palestine do Israel tiến hành đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, diễn ra tại nhiều khu vực ở Bờ Tây.

Chính quyền Palestine đã nhiều lần lên án các vụ phá dỡ, cho rằng đây là sự leo thang nguy hiểm trong chính sách phá dỡ nhà cửa và cưỡng bức di dời, nhằm áp đặt một thực tế nhân khẩu học và đô thị mới.