  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump bác khả năng Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran

Thứ Sáu, 06:22, 24/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/4 tuyên bố sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington không chịu sức ép phải nhanh chóng chấm dứt xung đột với Tehran.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, khi được hỏi liệu có cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân hay không, ông Trump trả lời dứt khoát: “Không”. Ông cho rằng đây là một câu hỏi “vô lý”, nhấn mạnh Mỹ đã “giáng đòn nặng nề” vào Iran mà không cần đến vũ khí hạt nhân.

Ông Trump bác khả năng Mỹ tấn công hạt nhân vào Iran. Ảnh: AP

Trong một tuyên bố cách đây 2 tuần, ông Trump nhấn mạnh rằng “cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm” nếu Iran không đạt được thỏa thuận. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ và Iran sau đó đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước khi bất kỳ hành động quân sự nào được triển khai.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ “tiêu diệt” bất kỳ tàu thuyền Iran nào rải thủy lôi tại tuyến hàng hải trọng yếu này.

Cũng trong phát biểu cùng ngày, ông Trump cho biết phía Mỹ hiện “không rõ ai là lãnh đạo tại Iran”, cho rằng tình hình nội bộ nước này đang rơi vào trạng thái bất ổn. Ông nói: “Họ trì hoãn vì vấn đề là ở phía họ, chúng tôi không biết phải làm việc với ai”, nhưng bày tỏ tin tưởng xung đột sẽ không kéo dài quá lâu.

Tổng thống Mỹ còn đề cập đến những biến động trong bộ máy lãnh đạo Iran, ám chỉ việc thay đổi nhiều nhóm lãnh đạo liên tiếp khiến tình hình thêm rối ren. Ông cho rằng Washington đang tạo “cơ hội” để Tehran ổn định nội bộ trước khi tiếp tục các bước đàm phán.

Liên quan đến tiến trình chấm dứt xung đột, ông Trump từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhấn mạnh “đừng thúc giục tôi”. Ông dẫn chứng các cuộc chiến kéo dài trong lịch sử để cho thấy Mỹ không muốn vội vàng trong các quyết định chiến lược.

Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn hiện nay là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định Iran đang mong muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh Washington không chịu áp lực về thời gian, trong khi Iran đang đối mặt với khó khăn lớn do không thể xuất khẩu dầu trong bối cảnh bị phong tỏa trên biển.

“Không phải tôi chịu áp lực về thời gian, mà là họ”, ông Trump nói, cảnh báo nếu không khôi phục được hoạt động xuất khẩu dầu, hạ tầng năng lượng của Iran có thể rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Donald Trump Mỹ Iran vũ khí hạt nhân Trung Đông eo biển Hormuz chiến sự
Nóng thế giới ngày 24/4: Mỹ nói các biện pháp phong tỏa bóp nghẹt nền kinh tế Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp phong tỏa đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran; EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga; Mỹ cách chức Bộ trưởng Hải quân John Phelan...

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran
VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát

