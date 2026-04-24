Nóng thế giới ngày 24/4: Mỹ nói các biện pháp phong tỏa bóp nghẹt nền kinh tế Iran

Ông Trump cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran lo sợ: Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran hiện nay đã mang lại hậu quả và khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo Tổng thống Trump, ông không gặp áp lực về mặt thời gian trong việc giải quyết các thỏa thuận ngừng bắn hoặc các cuộc đàm phán với Iran và cũng không có khung thời gian nào cho việc kết thúc cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý rằng, việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran như hiện nay đã khiến các nhà lãnh đạo nước này lo sợ, hơn cả việc Mỹ thực hiện các vụ không kích.

Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ, tàu sân bay thứ ba của Washington đến Trung Đông: Trong tuyên bố chính thức tối 22/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ đang tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi vẫn duy trì phong tỏa trái phép các cảng của Iran. Ông Pezeshkian khẳng định việc Mỹ áp đặt hạn chế và liên tục đưa ra đe dọa nhằm vào Iran, là trở ngại chính của tiến trình thương lượng giữa hai bên.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, truyền thông khu vực tối 22/4 cho biết tổ hợp tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77) của Mỹ đã tiến vào khu vực biển Arab. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, Mỹ đang triển khai tới 3 tổ hợp tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông, gồm USS George H.W. Bush, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Trong đó, hai tàu USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford đã trực tiếp tham gia chiến dịch tập kích của liên quân Mỹ-Israel vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Ấn Độ bác bỏ thông tin trả tiền cho Iran để qua eo biển Hormuz: Chính phủ Ấn Độ ngày 22/4 đã chính thức phủ nhận thông tin cho rằng các tàu của nước này phải thanh toán bằng tiền mặt hoặc tiền điện tử cho Iran để được phép đi qua eo biển Hormuz. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ Mukesh Mangal cho biết các thông tin lan truyền gần đây là không chính xác. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng tàu Sanmar Herald treo cờ Ấn Độ đã trả tiền cho những người tự xưng là đại diện của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) để được cấp quyền đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông Mangal khẳng định cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với chủ tàu và xác nhận không có bất kỳ giao dịch nào như vậy. Ông nhấn mạnh hoạt động hàng hải của Ấn Độ tại khu vực vẫn tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ các thông tin thiếu căn cứ.

Mỹ chặn 3 tàu chở dầu treo cờ Iran, căng thẳng tại Hormuz tiếp tục leo thang: Quân đội Mỹ được cho là đã chặn ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran tại các vùng biển châu Á, đồng thời điều hướng chúng rời khỏi khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm 22/4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Iran, trong khi Tehran sử dụng hỏa lực để ngăn chặn tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz – cửa ngõ chiến lược dẫn vào Vịnh Ba Tư. Gần 2 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, triển vọng nối lại đàm phán hòa bình vẫn mờ mịt, khi thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị phá vỡ.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Lầu Năm Góc lên tiếng về thông tin eo biển Hormuz có thể bị phong tỏa 6 tháng: CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Lầu Năm Góc trong tuần này đã báo cáo với các nghị sĩ Mỹ về một đánh giá tình báo cho rằng có thể mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc. Ngày 22/4, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh rằng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là “không thể chấp nhận”.

“Việc truyền thông lựa chọn có chủ đích các thông tin bị rò rỉ, trong đó nhiều nội dung không chính xác, từ một cuộc họp mật là hành vi đưa tin thiếu trung thực. Như chúng tôi đã khẳng định vào tháng 3, một đánh giá không đồng nghĩa với việc kịch bản đó là khả thi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là điều không thể xảy ra và hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Bộ trưởng Quốc phòng”, Người phát ngôn Sean Parnell nêu rõ.

Nhà Trắng tuyên bố các biện pháp phong tỏa đã bóp nghẹt nền kinh tế của Iran: Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt bác bỏ các thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đã đặt ra hạn chót từ ba đến năm ngày để Iran đưa ra quyết định. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra “quyết định cuối cùng” về thời điểm kết thúc giai đoạn gia hạn ngừng bắn hiện nay, tùy thuộc vào phản ứng từ phía Iran cũng như diễn biến trên thực địa. Trong khi chờ phản hồi từ Tehran, bà Leavitt khẳng định lệnh ngừng bắn hiện chỉ áp dụng về mặt quân sự, tức là tạm dừng các cuộc tấn công bằng vũ lực, còn chiến dịch gây sức ép kinh tế và phong tỏa hàng hải vẫn được phía Mỹ tiếp tục được duy trì ở mức tối đa.

EU phê duyệt gói hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga: Ngày 22/4, Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt kế hoạch giải ngân khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD) cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga. Gói hỗ trợ tài chính này bao gồm 60 tỷ euro cho quốc phòng và 30 tỷ euro cho ngân sách Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027. Điều này sẽ giúp Ukraine ổn định bộ máy chính phủ và duy trì năng lực quân sự trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoài ra, gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga đã bị rút ngắn so với ban đầu, khi các điều khoản cấm vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba đã bị loại bỏ. Hungary và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để gây sức ép nhằm tránh các rủi ro về an ninh năng lượng. Mặc dù gói trừng phạt không đạt được mục tiêu cấm vận chuyển dầu Nga, Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và điều chỉnh kế hoạch trừng phạt dựa trên tình hình thực tế và quan hệ với các quốc gia thành viên.

Mỹ cách chức Bộ trưởng Hải quân John Phelan: Sáu nguồn thạo tin nói với CNN rằng Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã bị cách chức, sau khi người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tối 22/4 thông báo rằng ông Phelan sẽ rời nhiệm sở “ngay lập tức”.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan (đứng giữa). Ảnh: Reuters

“Thay mặt Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh, chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Bộ trưởng Phelan đối với Hải quân Mỹ", ông Parnell viết trên nền tảng X, đồng thời cho biết Thứ trưởng Hung Cao sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò Quyền Bộ trưởng Hải quân. Theo ba nguồn tin, ông Phelan được đặt trước hai lựa chọn: từ chức hoặc bị sa thải, song hiện chưa rõ ông đã quyết định theo hướng nào. Hải quân Mỹ chuyển mọi câu hỏi liên quan đến việc ông Phelan rời nhiệm sở sang Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng cơ quan này chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trạm vũ trụ Trung Quốc sẽ đón phi hành gia nước ngoài đầu tiên: Trung Quốc đã hoàn tất công tác tuyển chọn đợt đầu tiên đối với các phi hành gia nước ngoài tham gia Chương trình vũ trụ có người lái. Hai ứng viên mang quốc tịch Pakistan đã được lựa chọn vào danh sách phi hành gia dự bị và sẽ sang Trung Quốc huấn luyện trong thời gian tới. Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) ngày 22/4, hai ứng viên Pakistan được lựa chọn là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud.