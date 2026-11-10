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Mỹ muốn chấm dứt tài trợ quân sự cho Israel càng sớm càng tốt

Thứ Ba, 22:37, 10/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn Israel chuyển từ cơ chế nhận tài trợ quân sự sang trực tiếp mua vũ khí của Mỹ, đồng thời khẳng định Nhà Trắng muốn chấm dứt hình thức tài trợ hiện nay càng sớm càng tốt.

Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 10/11 cho biết, Mỹ và Israel đang tiến hành đàm phán một bản ghi nhớ hợp tác mới trong lĩnh vực quân sự, trong bối cảnh thỏa thuận kéo dài 10 năm hiện nay sắp hết hiệu lực. Theo ông Rubio, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ mong muốn nước này không còn là quốc gia nhận tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ, mà chuyển hoàn toàn sang cơ chế mua sắm quân sự trực tiếp.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNP

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump cũng muốn chấm dứt phần tài trợ quân sự này càng sớm càng tốt. Theo quan điểm của Nhà Trắng, Israel hiện đã có đủ tiềm lực kinh tế để tự chi trả cho các loại vũ khí mua từ Mỹ mà không cần tiếp tục nhận nguồn tài trợ từ Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang thảo luận về cách thức triển khai sự chuyển đổi này trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác mới.

Khi được hỏi liệu Israel có thể tự đảm nhận việc mua sắm quân sự ngay từ năm 2027 hay không, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, nước này có khả năng thực hiện nếu muốn. Tuy nhiên, ông cho biết, thời điểm cụ thể vẫn cần được hai bên tiếp tục đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến năng lực sản xuất vũ khí của Israel, cho biết bản ghi nhớ mới có thể bao gồm các nội dung liên quan đến hợp tác cùng sản xuất một số loại trang thiết bị quân sự. Theo ông Rubio, Israel đã phát triển đến mức không còn cần duy trì cơ chế nhận tài trợ quân sự như trước đây.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định thời hạn chấm dứt tài trợ quân sự vẫn là nội dung đang được thương lượng, nhưng Tổng thống Donald Trump muốn quá trình chuyển đổi diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Quang Trung/VOV-Washington
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