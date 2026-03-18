  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Israel tấn công sâu hơn vào miền Nam Lebanon

Thứ Tư, 22:37, 18/03/2026
VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/3) tuyên bố sẽ tấn công các cây cầu và điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục di dời.

Theo thông báo của quân đội Israel, các cuộc tấn công vào các điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon sẽ bắt đầu từ chiều nay, để ngăn chặn việc chuyển giao quân tiếp viện và vũ khí của Hezbollah, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục sơ tán đến khu vực phía Bắc sông Zahrani.

israel tan cong sau hon vao mien nam lebanon hinh anh 1
Ảnh: Minh họa. AP.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel thừa nhận hỏa lực xe tăng của họ đã bắn trúng một vị trí của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) vào ngày 6/3, làm 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana bị thương, cho biết vụ việc là do nhận định sai các binh sĩ UNIFIL là nguồn gốc của hỏa lực chống tăng vài phút trước đó.

Xung đột Israel-Hezbollah tiếp tục leo thang đã khiến ít nhất 900 người tại Lebanon thiệt mạng trong vòng hơn 2 tuần qua, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời trên khắp Lebanon.

Một quan chức cấp cao của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, xung đột tái bùng phát tại Lebanon đã khiến số trẻ em thương vong tương đương với một lớp học mỗi ngày và cướp đi cuộc sống bình thường của những trẻ em khác.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon công bố ngày 16/3, ít nhất 111 trẻ em đã thiệt mạng và 334 em bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ ngày 2/3, tương đương với gần 30 trẻ em thương vong mỗi ngày.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: sông Litani Hezbollah quân đội Israel sơ tán người dân Lebanon sông Zahrani UNIFIL lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc
Tin liên quan

Israel tuyên bố đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 18/3 cho biết quân đội Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib.

Israel nhắm mục tiêu vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib

VOV.VN - Nhiều nguồn tin và hãng truyền thông cho hay, đêm 17/3 Israel đã ra tay tấn công nhằm vào Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, người được coi là thân cận với tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Iran phóng tên lửa mang đạn chùm vào Tel Aviv, trả đũa vụ Israel ám sát ông Larijani

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (18/3) đưa tin, Iran đã phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào Tel Aviv để trả đũa việc ông Ali Larijani - thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - bị thiệt mạng.

