Israel tấn công sâu hơn vào miền Nam Lebanon

Theo thông báo của quân đội Israel, các cuộc tấn công vào các điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon sẽ bắt đầu từ chiều nay, để ngăn chặn việc chuyển giao quân tiếp viện và vũ khí của Hezbollah, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục sơ tán đến khu vực phía Bắc sông Zahrani.

Cũng trong hôm nay, quân đội Israel thừa nhận hỏa lực xe tăng của họ đã bắn trúng một vị trí của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) vào ngày 6/3, làm 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Ghana bị thương, cho biết vụ việc là do nhận định sai các binh sĩ UNIFIL là nguồn gốc của hỏa lực chống tăng vài phút trước đó.

Xung đột Israel-Hezbollah tiếp tục leo thang đã khiến ít nhất 900 người tại Lebanon thiệt mạng trong vòng hơn 2 tuần qua, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời trên khắp Lebanon.

Một quan chức cấp cao của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết, xung đột tái bùng phát tại Lebanon đã khiến số trẻ em thương vong tương đương với một lớp học mỗi ngày và cướp đi cuộc sống bình thường của những trẻ em khác.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon công bố ngày 16/3, ít nhất 111 trẻ em đã thiệt mạng và 334 em bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ ngày 2/3, tương đương với gần 30 trẻ em thương vong mỗi ngày.