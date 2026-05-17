Israel tuyên bố hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas

Chủ Nhật, 05:27, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (16/5) tuyên bố, cuộc tấn công một ngày trước đó tại Gaza đã tiêu diệt chỉ huy cánh quân sự của Hamas. Đây là quan chức cấp cao nhất của Hamas bị Israel hạ sát sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, Izz Al-Din Al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Thành phố Gaza hôm 15/5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza, Hazem Qassem, đã xác nhận về cái chết của ông Izz Al-Din Al-Haddad.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ảnh: Reuters

Izz Al-Din Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas, sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammad Sinwar vào tháng 5/2025. Israel cũng cáo buộc Izz Al-Din Al-Haddad là người chủ mưu các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào lãnh thổ nước này.

Israel đã leo thang các cuộc tấn công vào Gaza trong những tuần gần đây, kể từ khi ngừng các cuộc ném bom chung với Mỹ vào Iran, chuyển hướng hỏa lực trở lại vào vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá.

Israel mở rộng phạm vi kiểm soát Gaza

VOV.VN - Ngày 14/5 Thủ tướng Israel cho biết, quân đội nước này hiện kiểm soát 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10/2025.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: thủ lĩnh Izz Al-Din Al-Haddad Hamas Israel Gaza không kích Gaza Mohammad Sinwar xung đột Israel-Hamas tấn công 7/10/2023 quân đội Israel Thành phố Gaza
