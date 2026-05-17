Israel tuyên bố hạ sát thủ lĩnh vũ trang Hamas

Theo tuyên bố của quân đội Israel, Izz Al-Din Al-Haddad, chỉ huy cánh quân sự của Hamas đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Thành phố Gaza hôm 15/5. Người phát ngôn của Hamas tại Gaza, Hazem Qassem, đã xác nhận về cái chết của ông Izz Al-Din Al-Haddad.

Israel không kích Gaza, nhắm vào thủ lĩnh quân sự cấp cao nhất của Hamas. Ảnh: Reuters

Izz Al-Din Al-Haddad trở thành chỉ huy quân sự của Hamas, sau khi Israel hạ sát chỉ huy Mohammad Sinwar vào tháng 5/2025. Israel cũng cáo buộc Izz Al-Din Al-Haddad là người chủ mưu các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 vào lãnh thổ nước này.

Israel đã leo thang các cuộc tấn công vào Gaza trong những tuần gần đây, kể từ khi ngừng các cuộc ném bom chung với Mỹ vào Iran, chuyển hướng hỏa lực trở lại vào vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá.