Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran

Thứ Hai, 21:00, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công không ngừng kéo dài 5 tuần vào Iran, hôm nay (6/4), không quân Israel đã tập kích cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran, làm dấy lên lo ngại Teheran có thể tiến hành các cuộc tấn công đáp trả tương tự nhằm vào hệ thống năng lượng tại Israel cùng các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, không quân nước này đã tung đòn tập kích uy lực nhằm vào nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran ở khu vực Asaluyeh, cơ sở chiếm tới 50% sản lượng và 85% giá trị xuất khẩu hóa dầu của Iran. Ông Katz khẳng định đòn tấn công khiến chính quyền Iran thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Về phía Iran, truyền thông nước này cáo buộc không quân Mỹ - Israel đã tập kích và gây thiệt hại tại tổ hợp hóa dầu Marvdasht, cùng các cơ sở hóa dầu ở mỏ khí đốt Nam Pars, tỉnh Bushehr, phía Nam Iran. Hôm 18/3, Israel cũng đã tập kích và gây cháy lớn tại mỏ khí đốt Nam Pars, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa dữ dội của Iran nhằm vào nhà máy lọc dầu Bazan của Israel ở Haifa, cùng nhiều cơ sở dầu mỏ khác tại vùng Vịnh.

israel tap kich nha may hoa dau lon nhat cua iran hinh anh 1
Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran. Ảnh: Reuters

Về các cuộc tấn công mới nhất của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trưa nay (ngày 6/4) thông báo đã phát động làn sóng tấn công thứ 98 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ và lợi ích Mỹ tại khu vực.

Trong số các mục tiêu bị tập kích có tàu đổ bộ LHA-7 của Hải quân Mỹ trên Ấn Độ Dương, tàu container SDN7 có liên quan Israel tại khu vực vùng Vịnh, trung tâm sản xuất máy bay không người lái chung giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở UAE, hệ thống phòng không Israel ở khu vực Bắc và Nam Tel Aviv, các trung tâm hậu cần ở thành phố cảng Haifa, các công ty và nhà máy hóa chất Israel ở khu vực Beersheba và khu vực đồn trú của binh sĩ Israel tại Petah Tikva.

Tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng UAE thông báo đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa hành trình và 19 máy bay không người lái của Iran trong ngày 6/4. Kể từ đầu xung đột, tổng số vũ khí của Iran bị đánh chặn UAE lên tới 519 tên lửa đạn đạo, 26 tên lửa hành trình và 2.210 máy bay không người lái. Các cuộc tấn công của Iran vào UAE khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Về vấn đề ngừng bắn, một số nguồn tin khu vực hôm nay cho biết, Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan về điều kiện chấp nhận đàm phán dừng giao tranh của phía Tehran. Theo đó, Iran yêu cầu Mỹ và Israel phải chấm dứt toàn bộ hành động thù địch, bao gồm việc hạ sát các lãnh đạo của Iran. Bên cạnh đó, Tehran cũng bác bỏ tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, các nguồn tin phương Tây cho biết, cả Mỹ và Iran đã nhận được một đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày do các nhà trung gian quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận một cách chính thức.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds
Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds

Israel tuyên bố bắn hạ chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 6/4 cho biết đã bắn hạ hai quan chức cấp cao thuộc các đơn vị liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có chỉ huy đơn vị bí mật thuộc Lực lượng Quds.

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel
Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

Vụ Iran bắn hạ chiến đấu cơ F-15E đặt ra nhiều câu hỏi cho Mỹ và Israel

VOV.VN - Trong nhiều tuần, các quan chức Mỹ cho rằng Washington vẫn duy trì khả năng kiểm soát không phận Iran. Tuy nhiên, sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi, các đánh giá về năng lực phòng không của Iran bắt đầu thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran
Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 37 của xung đột, tên lửa đạn của Iran tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng hiện đại của Israel, đứng đầu hệ thống Vòm Sắt trứ danh, khiến 4 người mất tích.

Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt; Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 37 của xung đột, tên lửa đạn của Iran tiếp tục xuyên thủng hệ thống phòng thủ đa tầng hiện đại của Israel, đứng đầu hệ thống Vòm Sắt trứ danh, khiến 4 người mất tích.

Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh
Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Ngày 5/4, ngày thứ 37 của xung đột, Iran thông báo đã phát động làn sóng tấn công trả đũa mới nhằm vào Israel cùng các tài sản của Mỹ trong khu vực.

Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh

Iran đẩy mạnh tấn công Israel và các cơ sở của Mỹ ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Ngày 5/4, ngày thứ 37 của xung đột, Iran thông báo đã phát động làn sóng tấn công trả đũa mới nhằm vào Israel cùng các tài sản của Mỹ trong khu vực.

