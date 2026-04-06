Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran

Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz, không quân nước này đã tung đòn tập kích uy lực nhằm vào nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran ở khu vực Asaluyeh, cơ sở chiếm tới 50% sản lượng và 85% giá trị xuất khẩu hóa dầu của Iran. Ông Katz khẳng định đòn tấn công khiến chính quyền Iran thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Về phía Iran, truyền thông nước này cáo buộc không quân Mỹ - Israel đã tập kích và gây thiệt hại tại tổ hợp hóa dầu Marvdasht, cùng các cơ sở hóa dầu ở mỏ khí đốt Nam Pars, tỉnh Bushehr, phía Nam Iran. Hôm 18/3, Israel cũng đã tập kích và gây cháy lớn tại mỏ khí đốt Nam Pars, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa dữ dội của Iran nhằm vào nhà máy lọc dầu Bazan của Israel ở Haifa, cùng nhiều cơ sở dầu mỏ khác tại vùng Vịnh.

Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran. Ảnh: Reuters

Về các cuộc tấn công mới nhất của Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trưa nay (ngày 6/4) thông báo đã phát động làn sóng tấn công thứ 98 thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel cùng các căn cứ và lợi ích Mỹ tại khu vực.

Trong số các mục tiêu bị tập kích có tàu đổ bộ LHA-7 của Hải quân Mỹ trên Ấn Độ Dương, tàu container SDN7 có liên quan Israel tại khu vực vùng Vịnh, trung tâm sản xuất máy bay không người lái chung giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đặt tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở UAE, hệ thống phòng không Israel ở khu vực Bắc và Nam Tel Aviv, các trung tâm hậu cần ở thành phố cảng Haifa, các công ty và nhà máy hóa chất Israel ở khu vực Beersheba và khu vực đồn trú của binh sĩ Israel tại Petah Tikva.

Tại vùng Vịnh, Bộ Quốc phòng UAE thông báo đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa hành trình và 19 máy bay không người lái của Iran trong ngày 6/4. Kể từ đầu xung đột, tổng số vũ khí của Iran bị đánh chặn UAE lên tới 519 tên lửa đạn đạo, 26 tên lửa hành trình và 2.210 máy bay không người lái. Các cuộc tấn công của Iran vào UAE khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Về vấn đề ngừng bắn, một số nguồn tin khu vực hôm nay cho biết, Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan về điều kiện chấp nhận đàm phán dừng giao tranh của phía Tehran. Theo đó, Iran yêu cầu Mỹ và Israel phải chấm dứt toàn bộ hành động thù địch, bao gồm việc hạ sát các lãnh đạo của Iran. Bên cạnh đó, Tehran cũng bác bỏ tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra về mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, các nguồn tin phương Tây cho biết, cả Mỹ và Iran đã nhận được một đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày do các nhà trung gian quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các bên xác nhận một cách chính thức.