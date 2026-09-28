Israel thu hồi chứng nhận ngoại giao của các nhà ngoại giao Hà Lan tại Bờ Tây

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Israel, trong vòng 7 ngày tới, toàn bộ các đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao do chính quyền Tel Aviv cấp cho nhóm nhân viên ngoại giao của Hà Lan sẽ chính thức hết hiệu lực.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo sẽ thu hồi chứng nhận ngoại giao của các đại diện Hà Lan hiện đang làm việc tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Động thái cứng rắn này là đòn đáp trả trực tiếp đối với quyết định của chính phủ Hà Lan về việc cấm hoàn toàn hoạt động nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 22/9, áp dụng không chỉ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mà còn mở rộng tới cả hành lý cá nhân của hành khách. Phía Hà Lan khẳng định các khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng là bất hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế.

Quyết định mới của Israel diễn ra trong bối cảnh làn sóng phản đối các khu định cư đang lan rộng tại phương Tây. Hồi đầu tháng 9, Anh, Pháp và Canada cũng đã đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào các khu định cư ở Bờ Tây. Ngay sau đó, Israel đã trả đũa bằng cách đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem.