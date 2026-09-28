English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel thu hồi chứng nhận ngoại giao của các nhà ngoại giao Hà Lan tại Bờ Tây

Thứ Hai, 15:42, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/08, căng thẳng ngoại giao giữa Israel và Hà Lan leo thang sau khi Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo sẽ thu hồi chứng nhận ngoại giao của các đại diện Hà Lan hiện đang làm việc tại khu vực Bờ Tây, trong vòng 7 ngày.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Israel, trong vòng 7 ngày tới, toàn bộ các đặc quyền và quyền miễn trừ ngoại giao do chính quyền Tel Aviv cấp cho nhóm nhân viên ngoại giao của Hà Lan sẽ chính thức hết hiệu lực.

israel thu hoi chung nhan ngoai giao cua cac nha ngoai giao ha lan tai bo tay hinh anh 1
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo sẽ thu hồi chứng nhận ngoại giao của các đại diện Hà Lan hiện đang làm việc tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Động thái cứng rắn này là đòn đáp trả trực tiếp đối với quyết định của chính phủ Hà Lan về việc cấm hoàn toàn hoạt động nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 22/9, áp dụng không chỉ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mà còn mở rộng tới cả hành lý cá nhân của hành khách. Phía Hà Lan khẳng định các khu định cư của Israel trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng là bất hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế.

Quyết định mới của Israel diễn ra trong bối cảnh làn sóng phản đối các khu định cư đang lan rộng tại phương Tây. Hồi đầu tháng 9, Anh, Pháp và Canada cũng đã đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào các khu định cư ở Bờ Tây. Ngay sau đó, Israel đã trả đũa bằng cách đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Jerusalem.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nổ tại cảng Rotterdam (Hà Lan), 1 người chết
Nổ tại cảng Rotterdam (Hà Lan), 1 người chết

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra trưa ngày 13/8 tại một kho lưu trữ sản phẩm dầu khí của tập đoàn Gunvor ở cảng Rotterdam, Hà Lan, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Nổ tại cảng Rotterdam (Hà Lan), 1 người chết

Nổ tại cảng Rotterdam (Hà Lan), 1 người chết

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra trưa ngày 13/8 tại một kho lưu trữ sản phẩm dầu khí của tập đoàn Gunvor ở cảng Rotterdam, Hà Lan, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác định.

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá
Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

Iran lộ chiến lược tên lửa mới sau gần 7 tháng bị Mỹ và Israel đánh phá

VOV.VN - Trái với dự đoán rằng chương trình tên lửa của Iran có thể bị vô hiệu hóa sau chiến dịch không kích kéo dài gần 7 tháng của Mỹ và Israel, các báo cáo gần đây cho thấy Tehran vẫn duy trì được một phần đáng kể năng lực tên lửa.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza
Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

Tổng thống Palestine chỉ trích gay gắt hoạt động quân sự của Israel tại Gaza

VOV.VN - Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/9 cho biết, người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với một cuộc chiến diệt chủng, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ.

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza
Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (18/9) trên khắp Gaza, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (18/9) trên khắp Gaza, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây
Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ