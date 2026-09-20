Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

Cuộc tấn công của Israel tại phía Đông thành phố Gaza đã khiến 1 người Palestine thiệt mạng. Một cuộc không kích của Israel cũng đã khiến 1 người Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza thiệt mạng.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại trung tâm Gaza, quan chức bệnh viện Al-Aqsa cho biết, 1 bé gái đã tử vong do vết thương sau khi bị lực lượng Israel bắn trúng tại trại tị nạn Nuseirat. Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Khan Younis ở phía Nam Gaza cũng khiến 1 người thiệt mạng.

Những trường hợp tử vong mới nhất nâng tổng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 lên 1.386 người, trong khi 4.784 người khác bị thương, theo số liệu từ ​​Bộ Y tế Palestine.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10/2023, tổng số người Paletine thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này là 73.821 người, cùng với 174.897 người khác bị thương.