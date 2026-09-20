English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel tiếp tục tấn công trên khắp Gaza

Chủ Nhật, 05:26, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, các cuộc tấn công của Israel hôm qua (18/9) trên khắp Gaza, đã khiến 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cuộc tấn công của Israel tại phía Đông thành phố Gaza đã khiến 1 người Palestine thiệt mạng. Một cuộc không kích của Israel cũng đã khiến 1 người Palestine tại trại tị nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza thiệt mạng.

israel tiep tuc tan cong tren khap gaza hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Tại trung tâm Gaza, quan chức bệnh viện Al-Aqsa cho biết, 1 bé gái đã tử vong do vết thương sau khi bị lực lượng Israel bắn trúng tại trại tị nạn Nuseirat. Trong khi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại Khan Younis ở phía Nam Gaza cũng khiến 1 người thiệt mạng.

Những trường hợp tử vong mới nhất nâng tổng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel sau thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025 lên 1.386 người, trong khi 4.784 người khác bị thương, theo số liệu từ ​​Bộ Y tế Palestine.

Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Gaza vào tháng 10/2023, tổng số người Paletine thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này là 73.821 người, cùng với 174.897 người khác bị thương.

israel_1_1.jpg

Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu
Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

Lý do Israel ít tập trận với Ấn Độ dù là đồng minh hàng đầu

VOV.VN - Israel và Ấn Độ là đồng minh và đối tác chiến lược của nhau trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, Israel đã không tham gia tập trận quân sự năm nay với Ấn Độ. Có một mối quan hệ âm thầm đặc biệt giữa 2 quốc gia này.

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược
Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

Israel lo ngại Houthi biến Bab al-Mandab thành đòn bẩy chiến lược

VOV.VN - Israel lo ngại việc Houthi mở rộng kiểm soát tại Bab al-Mandab, làm gia tăng nguy cơ đối với tự do hàng hải, chuỗi cung ứng và các tuyến vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon
Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel hôm nay (13/9) tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Trong khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon bị hoãn lại cho đến tháng tới.

Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon

Israel phát động các cuộc tấn công mới vào miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel hôm nay (13/9) tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Trong khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Lebanon bị hoãn lại cho đến tháng tới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ