  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Israel tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát tại Gaza

Thứ Sáu, 06:20, 29/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm qua (28/5), đã yêu cầu quân đội nước này kiểm soát 70% dải Gaza, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025.

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích dải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau "Đường Vàng", qua đó kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza.

Cuộc tấn công của Israel vào một nhà kho ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza trong ngày 28/5. (Ảnh: Reuters)

Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày, với các cuộc tấn công của Israel khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó hôm 27/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Odeh, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này.

Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại dải đất này.

Israel đẩy mạnh tấn công vào Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel tiếp tục mở rộng các đợt không kích vào Lebanon và Gaza trong dịp lễ Eid al-Adha, khiến nhiều người thương vong. Các cuộc tập kích nhằm vào Hezbollah và Hamas làm căng thẳng Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Minh Ngô/VOV-Cairo
7 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Gaza

VOV.VN - Theo hãng tin thông tấn Palestine (WAFA), ít nhất 7 người tại Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do các cuộc không kích của Israel. Israel cũng ban hành các cảnh báo mới yêu cầu người dân Gaza phải sơ tán.

Liên hợp quốc yêu cầu Israel ngăn chặn tội ác diệt chủng ở Gaza

VOV.VN - Liên hợp quốc ngày 18/5 yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi diệt chủng ở Gaza, đồng thời lên án các dấu hiệu thanh lọc sắc tộc tại vùng lãnh thổ này và khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Israel không kích Gaza khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các nhân viên y tế, các cuộc không kích của Israel tại Gaza trong hôm nay (17/5) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công tiếp diễn, một ngày sau khi Israel hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas tại Gaza.

