Israel tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát tại Gaza

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích dải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía.

Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza, đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau "Đường Vàng", qua đó kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza.

Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas, Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày, với các cuộc tấn công của Israel khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó hôm 27/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Odeh, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này.

Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại dải đất này.