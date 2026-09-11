Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon

Theo quan chức tại bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, một cuộc tấn công của Israel ngày 10/9 nhắm vào một ngôi nhà tại khu vực Beit Lahia ở phía Bắc Gaza, đã khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em 8 tuổi và 12 tuổi.

Hiện trường một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Israel cũng tiến hành không kích tại trại tị nạn Jabalia. Các nhân chứng cho biết, Israel đã bắn vào lều của những người di tản và xe cứu thương. Thương vong do cuộc tấn công chưa được báo cáo.

Trong khi Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas ngày 11/9 tuyên bố, Mohammed Abdel Salam Al-Yazouri, thành viên hội đồng lãnh đạo cấp cao của nhóm đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel.

Còn tại Lebanon, Israel ngày 11/9 tuyên bố sẵn sàng cho nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào Hezbollah, sau khi phá hủy các đường hầm do lực lược này xây dựng ở miền Nam Lebanon bằng một vụ nổ lớn.

Israel hôm qua đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ, nhằm phá hủy đường hầm của Hezbollah tại sườn núi chiến lược Ali Al-Taher ở miền Nam Lebanon. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ghi nhận một trận động đất tương đương với cường độ 4,1 độ richter do vụ nổ gây ra.