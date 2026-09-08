Gần 20 người chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Cụ thể, Bộ Y tế Lebanon cho biết, trong 24h qua, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 19 người chết và 24 người bị thương. Đòn tập kích đẫm máu nhất là tại Kfar Roummane, gần thành phố Nabatieh, phía Nam Lebanon. Tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu của Israel, đã đánh trúng và làm sập một ngôi nhà 3 tầng, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 4 phụ nữ.

Trong 24h qua, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 19 người chết và 24 người bị thương. (Ảnh minh họa: AFP/Getty)

Trong 3 ngày qua, hoạt động tấn công của Israel khiến tổng cộng 27 người chết và 69 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật.

Tính từ thời điểm xung đột bùng phát trở lại tại Lebanon ngày 2/3/2026, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 4.381 người chết, hơn 12.400 người bị thương. Nếu tính từ đầu chiến sự ngày 8/10/2023, tổng thương vong tại Lebanon đã lên mức gần 40.000 người, gồm gần 9.000 người chết và hơn 30.600 người bị thương.