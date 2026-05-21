Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Lebanon

Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua, tại các ngôi làng Doueir, Tibnin và Burj Shemali ở miền Nam Lebanon, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công mới của Israel tiếp diễn, khi một ngày trước đó, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Lebanon.

(Ảnh: AP)

Israel cũng mở rộng chiến dịch quân sự bằng các cuộc tấn công tại thung lũng Bekaa ở miền Đông Lebanon, nhắm mục tiêu vào các làng mạc nơi đa số người Hồi giáo Shitte ủng hộ Hezbollah sinh sống.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực Haddatha, Biyyada và Rashaf ở miền Nam Lebanon.

Hàng loạt các ngôi nhà tại miền Nam Lebanon đã bị Israel phá hủy, làm dấy lên những so sánh với sự tàn phá do các cuộc tấn công của Israel gây ra ở Gaza.