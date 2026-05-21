Israel tiếp tục tấn công tại miền Nam Lebanon

Thứ Năm, 06:37, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được gia hạn đến đầu tháng 7 tới. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng xảy ra tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon trong ngày hôm qua (20/5).

 

Theo hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua, tại các ngôi làng Doueir, Tibnin và Burj Shemali ở miền Nam Lebanon, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công mới của Israel tiếp diễn, khi một ngày trước đó, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Lebanon.

israel tiep tuc tan cong tai mien nam lebanon hinh anh 1
(Ảnh: AP)

Israel cũng mở rộng chiến dịch quân sự bằng các cuộc tấn công tại thung lũng Bekaa ở miền Đông Lebanon, nhắm mục tiêu vào các làng mạc nơi đa số người Hồi giáo Shitte ủng hộ Hezbollah sinh sống.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực Haddatha, Biyyada và Rashaf ở miền Nam Lebanon.

Hàng loạt các ngôi nhà tại miền Nam Lebanon đã bị Israel phá hủy, làm dấy lên những so sánh với sự tàn phá do các cuộc tấn công của Israel gây ra ở Gaza.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

5 người tại Lebanon thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel

5 người tại Lebanon thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel

Israel tấn công miền Nam Lebanon 1 ngày sau khi lệnh ngừng bắn được gia hạn
VOV.VN - Israel đã phát động các cuộc không kích mới nhằm vào Hezbollah tại miền Nam Lebanon trong hôm qua (16/5), một ngày sau khi hai nước nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Mỹ.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

